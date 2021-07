Hannover

So einen Familienfernsehabend wie beim EM-Finale hat er lange nicht erlebt: Marquess-Frontmann Sascha Pierro. Tagsüber war der Halbitaliener mit den Band-Kollegen Christian Fleps und Dominik Decker noch beim ZDF-„Fernsehgarten“ in Mainz. „Die Aufzeichnungen sind ja immer sonntags“, erzählt der Sänger, „und dann sind wir hinterher auf die Autobahn und in fünf Stunden zurück nach Hannover gedüst.“ Pünktlich zum Anpfiff habe er vorm Fernseher gesessen. Mit dem Telefon: „Mit Papa in Minden und der Familie in Rom habe ich gechattet, getextet, gejubelt und gezittert.“ In Italia-Glücksflipflops übrigens.

Der Talisman: die Italia-Glücksflipflops von Marquess-Frontmann Sascha Pierro. Quelle: Sascha Pierro

Mit dem Italia-Glücksschal saß Antonio Gaudino im Eiscafé am Aegi, als Massimo dall’Asta mit seiner Mannschaft am Georgsplatz gemeinsam das Finale ansah. „Ich wäre fast gestorben“, erzählt der Neapolitaner Gaudino, „mein Herz hat so laut BUMM, BUMM gemacht!“

Sie haben sich gemeinsam zum Europameistertitel gezittert: Giovanni del Buono (von links), Antonio Gaudino und Raffaele Abate. Quelle: Rainer Dröse

Kein Wunder: Es war ein Herzschlagfinale, bis die italienische Mannschaft das englische Team im Finale von Wembley mit 4:3 besiegt hatte. 1:1 hatte es nach der regulären Spielzeit gestanden, in der Verlängerung traf niemand. Erst das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung. Und den Grund zum Jubeln für die italienischen Fans.

Auch in Hannover: Vor dem Restaurant „La Lucania 2“ an der Geibelstraße in der Südstadt feierten die Fans ausgelassen. Bis zu 500 versammelten sich laut Polizeisprecherin Jessika Niemetz in der Innenstadt auf dem Steintorplatz und an der Goseriede. Sie schwenkten Fahnen, jubelten, zündeten Nebeltöpfe und vereinzelt auch Bengalos in den italienischen Nationalfarben an. Gegen einen 28-Jährigen gab’s eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Benutzung verbotenen Feuerwerks. Sonst aber seien die Feiern friedlich verlaufen.

Von Verena Koll