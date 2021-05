So denken Familien aus Hannover über die Impfangebote für Schüler

Hannover

In Niedersachsen sollen Schüler noch vor den Ferien ein Impfangebot erhalten. In den letzten zwei Unterrichtswochen vor den Sommerferien sollen rund 450.000 Schüler gegen Covid-19 geimpft werden. Die NP hat bei Familien in Hannover nachgefragt und erfahren, was für eine Impfung und was möglicherweise auch dagegen spricht.

„Ich bin dagegen, dass sich meine Tochter impfen lässt“, erzählte eine Mutter, die ihren Namen nicht verraten mochte. Sie verstehe es so, dass das Virus für Ältere gefährlich sei und nicht für die jüngeren Menschen: „Die haben doch ein gutes Immunsystem“, so die Mutter.

„Mehr Freiheiten ermöglichen“

Ganz anderer Meinung ist Vater Marcel Bachelle: „Die Corona-Impfung würde meinen Kindern wieder mehr Freiheiten ermöglichen“, weiß der 43-Jährige. Er selbst sei noch nicht in einer Priorisierungsgruppe, darüber, dass sich seine Kinder bald impfen lassen können, freut sich die ganze Familie: „Dadurch bekommen wir ein Stück Normalität zurück“, hofft Tochter Mayara (14). Auch Sohn Emil (12) sieht Vorteile: „Dann gibt es vielleicht weniger Homeschooling und sogar Schulunterricht ohne die Maskenpflicht.“

Befürworten die Corona-Impfung für Schülerinnen und Schüler: Weronica Ganschinietz (38), Marcel (43), Mayara (14) und Emil (12) Bachelle. Quelle: Nancy Heusel

„Ich werde mich impfen lassen, weil ich mir davon erhoffe, dass es in der Schule alles wieder ein wenig unkomplizierter wird“, sagte Frieda Seeringer (12). Auch hoffe sie, dass es mit der Corona-Impfung wieder mehr Normalität im Sportverein gebe: „Ich spiele Tennis und das ist aktuell alles ganz schön runter gekürzt“, erzählte die 12-Jährige. Ihr zehnjähriger Bruder Konrad ist für die Impfung zunächst noch zu jung.

Tochter Frieda (12) Seeringer möchte sich gerne impfen lassen. Juliane (45) und Christian (45) Seeringer stehen hinter der Entscheidung ihrer Tochter. Bruder Konrad (10) kann aktuell noch nicht geimpft werden. Quelle: Nancy Heusel

„Ich erhoffe mir von einer Impfung mehr Freiheiten und vor allem mehr Schutz für mich und meine Mitmenschen“, sagt die 14-jährige Jella Klingenberg. Auch Zwillingsschwester Hanna will sich impfen lassen: „Dann hätte ich ein besseres Gefühl, wenn ich meine Großeltern besuche“, sagte sie. 

Jella (links) und Zwillingsschwester Hanna (beide 14) zusammen mit Mutter Imke Klingenberg (52). Quelle: Nancy Heusel

Mutter Imke (52) hingegen will sich erst noch informieren: „Meine Kinder haben alle anderen Impfungen bekommen, aber bei der Corona-Impfung bin ich doch etwas verunsichert, weil die Langzeitfolgen noch nicht erforscht sind.“

Von Sophie Peschke