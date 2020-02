So bunt war der Karnevalsumzug in Hannover

Hannover

Unpünktlich waren Hannovers Narren nicht. Dass der Faschingsumzug durch die Innenstadt am Samstag nicht traditionell um exakt 13.11 Uhr losrollte, war genau so gewollt. Mit einer Schweigeminute gedachte man zunächst der Mordanschläge in Hanau. Erst dann setzt sich der bunte Tross aus rund 1500 kostümierten Teilnehmern und 15 Wagen in Bewegung. Rund 70.000 Besucher feierten laut Zugleiter Aujo Schrader an der Strecke mit.

Nach der Bluttat von Hanau hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Freitagabend vor der Marktkirche alle Bürger aufgefordert, sich Hass und Hetze entgegenzustellen – „mit Einigkeit und Recht und Freiheit.“ Am Samstag stellte er klar, dass man sich nicht einschüchtern lässt und der Karneval für „Freude, Vielfalt und eine bunte Gesellschaft“ stehe.

Kamelle für die Menge

Um 13.12 Uhr setzt sich der 29. hannoversche Umzug schließlich in Bewegung. Im schwarzen Cabrio fahren Onay und Ronny Jackson, Präsident des Komitees Hannoverscher Karneval, vorneweg und werfen reichlich Kamelle in die wartende Menge. Dahinter wirbeln die Trommeln, eine Tanzgruppe schwenkt bunte Glitzerpuschel, Herren mit Narrenkappe grüßen die Zuschauer am Straßenrand mit einem kräftigen „ Hannover helau“. Von einigen Karnevalisten schallt der Ruf auch prompt zurück. Dann folgt schon der nächste Wagen mit lauter Schlagermusik. Den Zuschauer gefällt’s: Es wird mitgewippt und mitgesungen, das eine oder andere Getränk schwappt aus dem Plastikbecher.

Am Platz der Weltausstellung wartet Udo Meyer auf den Umzug. Mit seiner Familie ist er extra aus Einbeck angereist. „Da feiern wir erst am Sonntag Karneval, in Hannover wollten wir jetzt einfach einen Tag vorher mit der Party starten“, sagt er. „Wir sind zum ersten Mal hier, die Stimmung ist super!“ Vor der Markthalle säumen etliche Zuschauer die Straße. Von den Festwagen regnen Bonbons und Gummibärchentüten auf die Feiernden herab. Wer nicht aufpasst, wird von Süßkram getroffen. Aber die meisten Wartenden sind erfahrene Kamellejäger. Kinder haben vorsorglich Beutel mitgebracht. „Meiner ist schon halbvoll“, freut sich der kleine Eik Marquardt (7). Kein Wunder, Vater Sebastian fängt mit einem umgedrehten Regenschirm die begehrten Bonbons und Lollis schon aus der Luft ab.

Humorvoller Seitenhieb Richtung Bauverwaltung

Acht Spielmannszüge sorgen für gute Stimmung an der Strecke. Wie beim Straßenkarneval üblich, dürfen auch politische Statements nicht fehlen. Der Wagen der Eugenesen Alaaf aus Mittelfeld verteilt humorvolle Seitenhiebe in Richtung städtische Bauverwaltung. Auf einem Schild wird der sogenannte „Bau-Marathon“ beschrieben. Die Aufgabe dieser Spezialdisziplin: „Wer kann’s am längsten?“

Am längsten beim Umzug brauchen an diesem Samstag Prinz Andreas I. und Prinzessin Stephanie I, um das Ziel am Brauhaus in der Schmiedestraße zu erreichen. „Auf dem Wagen dem Festwagen der Johanniter-Unfall-Hilfe jubeln sie der Menge zu. Das war für mich der krönende Abschluss, dafür habe ich zwei Stunden ausgeharrt“, sagte Zuschauerin Brigitte Wochnik. Wobei ihr das Warten nicht schwergefallen ist. Im Gegenteil: „Es war ja jede Menge los. Ein klasse Umzug!“

