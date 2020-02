Smart City – mit Laternen, die nur bei Bedarf leuchten

Hannover

Managerin mit Visionen: Wenn es um das Thema „smart City“ (vernetzte oder intelligente Stadt) geht, ist Enercity-Chefin Susanna Zapreva derzeit eine der gefragtesten Gesprächspartnerinnen – auch in Berlin. Auf Energiegipfeln oder als Diskussionsgast präsentiert sie die neueste repräsentative Umfrage des kommunalen Energiedienstleisters. Nicht nur Komfort und Sicherheit spielen demnach eine entscheidende Rolle, wenn Menschen an die Stadt der Zukunft denken, sondern Lösungen und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels. Dieses Thema steht auf Platz 1.

„Die Smart City ist eben nicht Digitalisierung. Sie ist mehr Zeit fürs analoge Leben“, sagt Zapreva und wirbt dafür, Bürger in die Entwicklung der vernetzten Stadt einzubinden. „Die Smart City muss eine Green City sein − und Menschen möchten an ihrer Gestaltung mitwirken“, fasst die Enercity-Chefin das Befragungsergebnis zusammen. „Dass die Menschen bei der Umsetzung zuallererst kommunalen Energieunternehmen und der Stadtverwaltung ihr Vertrauen schenken, fassen wir als Auftrag auf.“

Orientierung an Bedürfnissen der Bürger

Smart City beschreibt eine Stadt, die sich mithilfe innovativer Technologien an Bedürfnisse der Einwohner anpasst − sei es in den Bereichen Verkehr, Sicherheit oder Dienstleistungen. Verbesserung der Luftqualität, mehr Klimaschutz (68 Prozent) und der Ausbau erneuerbarer Energien (65 Prozent). Auch intelligentere Lichtsteuerung für mehr Sicherheit und eine dezentrale Energieerzeugung spielen eine wichtige Rolle.

Ein Beispiel: schlaue Straßenlaternen. 52.000 dieser Beleuchtungspunkte gibt es in der Stadt und zumindest ein Teil davon soll umgerüstet werden, damit sie nur noch bei Bedarf leuchten und damit Energie sparen. „An stark frequentierten Straßen wie etwa der Lister Meile oder der Limmerstraße ist das nicht möglich“, sagt Sprecher Dirk Haushalter. In der Eilenriede, in Parks oder an kleineren Verbindungswegen sei die Umrüstung sinnvoll.

Schlaue Laternen verbrauchen weniger Strom

Funk und Sensoren garantieren, dass die Laternen einschalten, wenn sich Fußgänger, Jogger oder Fahrradfahrer nähern. Statt 4000 Stunden leuchtet die einzelne Lampe dann nur noch 1500 Stunden im Jahr und verbraucht etwa 10 Prozent weniger Strom. Auch die Lichtemissionen gehen zurück.

Perspektivisch will Enercity die Stadt mit einem Funknetz überspannen, das weitere Möglichkeiten bietet – eine Optimierung der Parkplatzsuche (auf die laut Erhebungen von Verkehrswissenschaftlern zu Stoßzeiten ein Drittel des innerstädtischen Autoverkehrs entfällt) oder aber Fahrzeugnavigation und Luftqualitätsmessung.

Lokale Akteure zur Umsetzung gewünscht

Zwei Drittel der Befragten wünschen sich kommunale Energieunternehmen und die lokale Stadtverwaltung als Hauptakteure bei Entwicklung, Planung und Umsetzung von Smart City-Konzepten. Kommunale Verkehrsbetriebe sowie Bundesbehörden und Ministerien werden von mehr als jedem Zweiten als vertrauensvolle Instanzen angesehen. International agierende IT-Konzerne kann sich nur rund jeder Dritte als Smart-City-Umsetzer vorstellen.

Knapp zwei Drittel der Befragten möchten bei der Entwicklung der eigenen Stadt oder Gemeinde zur Smart City mit eingebunden werden − am liebsten in Form von Abstimmungen oder Bürgerentscheiden. Bürgerinitiativen oder Anhörungen und Konferenzen konnte sich knapp ein Drittel der Befragten vorstellen.

Menschen einbinden

„Die Entwicklung der Smart City ist ein Dreisprung: Zuhören, einbinden, umsetzen“, sagt Zapreva. „Wenn wir die Akzeptanz der Menschen für die vernetzte Stadt steigern wollen, müssen wir die gesellschaftliche Dimension des Themas betonen, nicht die technische.“

Vom Leben in der Smart City erhofft sich knapp die Hälfte der Befragten, Zeit einsparen zu können. Die gewonnene Zeit würden rund 60 Prozent mit der Familie verbringen oder Zuhause entspannen. Auch zum Freunde treffen (50 Prozent) oder Sport treiben (40 Prozent) würden viele die zusätzliche Freizeit nutzen.

Thema ist noch nicht bekannt genug

Die Menschen stehen dem Konzept Smart City nicht vorbehaltlos gegenüber. Kritisch werden technische Fragen und zusätzliche Kosten gesehen. So halten rund 60 Prozent der Befragten Aussagen wie „Die Technik ist an vielen Stellen noch nicht ausgereift genug“ und „Die Kosten werden am Ende vom einzelnen Bürger getragen“ für zutreffend. Im Bundesgebiet sind die ältesten Bürger (60-69 Jahre) in dieser Hinsicht deutlich skeptischer als die jüngsten (18-29 Jahre). Auch für den Bekanntheitsgrad gilt es noch viel zu tun: Während 91 Prozent „Smart Home“ kennen, ist „ Smart City“ nur 42 Prozent ein Begriff.

Gut jeder Zweite gibt an, dass sich seine Einstellung zur Smart City bei mehr Beachtung des Datenschutzes deutlich verbessern würde. Nur knapp jeder zehnte meint, in der öffentlichen Debatte um das Thema stünden Bedürfnisse der Menschen im Fokus. „Wenn wir die Akzeptanz der Menschen für die vernetzte Stadt steigern wollen, müssen wir die gesellschaftliche Dimension des Themas betonen, nicht die technische“, sagt Zapreva.

Für die Studie hat das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Enercity 1505 Personen (davon 500 im Hauptversorgungsgebiet Hannover) im Alter zwischen 18 und 69 Jahren zu Einstellungen, Wünschen und Vorbehalten zur vernetzten Stadt befragt. Die Erhebung lief im Januar im gesamten Bundesgebiet.

