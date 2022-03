Hannover

Wie funktioniert die Stadt von morgen? Wie lässt sie sich mitgestalten? Welche smarten Techniken werden das Leben erleichtern, wo werden sich Barrieren auftun? Schulklassen finden Antworten darauf in Workshops und Experimenten, bei E-Games und Roadshows während der Smart-City-Days am 21. und 22. April auf dem Opernplatz. Bis zu 1000 Schülerinnen und Schüler können teilnehmen, die Anmeldung ist jetzt freigeschaltet.

Smart-City-Days mit 45 Angeboten auf dem Opernplatz

Das Projekt wird organisiert vom Verein Digitales Hannover und seiner Initiative Nachwuchskraft, die von mehr als 30 hannoverschen Unternehmen und Institutionen unterstützt wird. Ziel ist, junge Menschen an die kreativen Technikberufe heranzuführen.

Speziell bei den Smart-City-Days gehe es darum, die Potenziale und Gestaltungsmöglichkeiten der intelligenten, digitalen Stadtentwicklung auszuloten, sagt Vereinsvorstand Uwe Berger: „Wir wollen die Stadt von morgen gemeinsam mit denen planen und gestalten, die übermorgen noch darin leben.“ Alle Projekte sollten praxisnah und spielerisch erfahrbar sein.

Roboterbau und Lasershow

Die Roadshow der Ideen-Expo bietet Möglichkeiten zum Roboterbau und zu Laserexperimenten. In einer Forscherbox können Lego-Roboter installiert werden. Insgesamt 45 Angebote sollen locken: von Modellbau über das Trafo-Lab und Programmierkursen der Leibniz-Uni bis zu Stadtentwicklungstouren mit dem Historischen Museum.

Für die Madsack Mediengruppe lädt Johanna Stein von der Jugendredaktion Mads zu einem Redaktionsworkshop ein, und Maximilian Arnhold gibt Einblicke in die Entstehungsgeschichte seines RND-Podcasts „Klima und wir“. Der Madsack-Mediencampus lässt Interessierte per VR-Brille an Ausbildungsinhalten teilhaben. An beiden Tagen gibt es je dreistündige Programme an den Vor- und Nachmittagen.

Ab Jahrgang 9

Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur im Klassenverbund und ab Jahrgangsstufe 9 zu buchen. Alle Informationen finden sich auf smart-city-days.de