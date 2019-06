Hannover

Slash ist ein echter Gitarrenheld. Mit Zylinder, Sonnenbrille und seinem Pokerface hat er zudem seine eigene Marke erfunden. Dass er allerdings mit Kuscheltieren, Dinosauriern und Actionfiguren auf seinen Gitarrenboxen spielt, ist eine niedliche Anekdote. Gut 3800 Fans sind am Mittwochabend in die Swiss-Life-Hall gekommen, um den legendären Guns-N’-Roses-Gitarristen mit seiner Band Slash feat. Myles Kennedy and the Conspirators live zu erleben.

Das vierte Album „Living The Dream“ will beworben werden. Nach dem krachenden Intro legt der Hardrock-Fünfer mit „The Call of the Wild” los. Die Glücksbringer auf den Lautsprecher-Boxen wackeln, die Menge blinzelt Richtung Bühne. Wer einen Blick auf das Quintett erhascht, sieht fünf Langhaarige in Lederjacken, locker und lässig, Rock-’n’-Roll-Outlaws.

Überhaupt wirken die Musiker fit und cool, und es dauert nur Augenblicke, bis sich ihre Energie auf das Publikum übertragen hat. Der Beifall ist groß, man genießt die Gitarrenarbeit. Indes steigt die Temperatur in der Halle. Das Publikum ist gemischt, Slash ist ein Lady’s Man, die Fans sind allerdings schon älter – Classic-Rock-Hörer, von Blues, Hardrock und Metal geprägt.

Zu seiner Zeit hatte Slash mit Guns N’ Roses ein Alleinstellungsmerkmal. Hier sind fünf Fachmänner am Werk, Sänger Myles Kennedy ist ein stimmstarker Frontmann, es heißt, er meistere ohne Probleme vier Oktaven. Bei ihm sitzt jeder Ton, der Alter-Bridge-Frontmann singt scheinbar mühelos. Und auch der zweite Gitarrist Frank Sidoris, Bassist Todd Kerns und Drummer Brent Fitz sind gestandene Player.

Meistergitarrist Slash alias Saul Hudson ist ein stiller Star. Ansagen gibt es keine von ihm, meistens soliert er vor seiner Wand aus Marshallboxen, die Gibson Les Paul trägt seine Signatur. Todd, genannt „Dammit“ Kerns, ist ein langer Bassist. Bei zwei Songs übernimmt er die Leadvokals: „We’re All Gonna Die“ und „Doctor Alibi“, das Lemmy Kilmister einst auf einem Slash-Album einsang wurde. Hier grölt Slash die Backingvocals mit – tatsächlich: Er bekommt den Mund auf.

Bei „My Antidote“ begeistert Slash mit einem exzessiven Solo, wie in Trance. „Wicked Stone“ fasziniert mit einem gut viertelstündigen Gitarrensolo. Ausufernde Einlagen gehören einfach zum Persönlichkeitsbild eines Slash. Dafür geht es bei „Serves You Right“ funky zu, „Nightrain“ bleibt der einzige Guns-N’-Roses-Klassiker des Abends.

Slashs Locken fliegen auch nach über zwei Stunden noch, ansonsten bleibt das Kraftpaket unergründlich. „Living The Dream” ist laut Slash ironisch gemeint, kommentiert er damit doch die politische und gesellschaftliche Lage in den USA. Mit „Avalon” und „Anastasia” endet nach mehr als 20 Songs und gut zwei Stunden Spielzeit die Hardrock-Tour-de-Force. Die Band winkt zum Abschied, die Fans grölen zurück – dieser Traum wurde gelebt.

Von Kai Schiering