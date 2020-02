Skimming: Bankautomat in Bemerode manipuliert

Hannover

Ein aufmerksamer Bankkunde (30) hatte am vergangenen Freitagmittag die Polizei verständigt, nachdem seine EC-Karte in dem Geldautomaten stecken geblieben war. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter ein Skimming-Modul vor den regulären Kartenschlitz montiert hatten. „So versuchten sie, an die sensiblen Kundendaten sowie mithilfe einer integrierten Kamera an die Geheimnummern der Kunden zu gelangen“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Offenbar blieb es bei dem Versuch. Bislang konnten den Ermittlern jedenfalls keine unrechtmäßigen Abbuchungen auf Bankkonten feststellen.

So schützen Sie sich vor Bankkarten-Betrug

Um es den Tätern bei Skimming-Manipulationen so schwer wie möglich zu machen, gibt die Kripo Hannover folgende Verhaltenstipps:

Geldautomaten nur nutzen, wenn eine Beobachtung durch Dritte ausgeschlossen werden kann.

Bei der Eingabe immer die PIN mit den Händen verdecken.

Unrechtmäßige Umsätze sofort der Polizei melden – auch wenn der Schaden von der Bank reguliert wird.

Die PIN nie an Dritte weitergeben und getrennt von der EC-Karte aufbewahren.

Von api