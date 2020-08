Skandal um Rosie: Seniorin für Angriffe auf Polizisten verurteilt

Hannover

In einem Rollstuhl wird die Angeklagte Roselie B. in den Gerichtssaal des Amtsgerichts in Hannover geschoben, die Gehilfe liegt auf ihrem Schoß. Eigentlich braucht sie keinen Rollstuhl, er wurde ihr dennoch vom Gericht gestellt. Der 76-Jährigen wird vorgeworfen, im Juli 2019 unter anderem Beamte als „Schweine“ beleidigt und in deren Richtung mit ihrer Gehilfe geschlagen zu haben – wobei sie den attackierten Beamten verfehlt hat.

Verhandlung aufgrund von Hörproblemen schwierig

Schon der Beginn der Hauptverhandlung gestaltete sich schwierig. B. kam mit mehr als 20-minütiger Verspätung. Schon bei der üblichen Abfrage der Personalien durch Richter Laurin Osterwold gab es die erste Unterbrechung. „Ich höre nichts“, schrie die Angeklagte. Wie ihr Pflichtverteidiger erklärte, habe sie trotz Hörgeräten nur noch ein sehr vermindertes Hörvermögen.

Eine wie vom Pflichtverteidiger vorgeschlagene technische Unterstützung war nicht möglich, daher sprachen die Beteiligten alle mit sehr lauter Stimme, teilweise schrieen sie. Dennoch verstand die bereits einschlägig vorbestrafte Angeklagte scheinbar wenig, immer wieder unterbrach sie schreiend den Prozess. Richter und Verteidiger hatten Mühe, sie wiederholt zum „Zuhören“ aufzufordern. Besonders aufgeregt war sie, als der erste der beiden geladenen Zeugen – beides am Vorfall beteiligte Polizeibeamte – aussagte. Polizeibeamter H. soll laut Anklage von B. unter anderem Kratzer davon getragen haben. „Das kam aber durch die Dynamik in der Situation“, so der Zeuge.

Es steht Aussage gegen Aussage

Er war mit mehreren Kollegen zur Privatadresse der Angeklagten, in einer Stadt im Süden der Region Hannover, gefahren. Vorausgegangen war ein Zwischenfall mit einem Hund und einem Kind, der allerdings nicht Gegenstand der aktuellen Verhandlung war. Besagter Hund sei im Haus der Angeklagten gewesen, die Beamten wollten ihn dort in Augenschein nehmen, wie die zweite Zeugin aussagte. B., die sich im Garten ihres Haus befunden habe, wollte den Hund jedoch weder für eine Inaugenscheinnahme in den Garten bringen, noch den Beamten Zutritt gewähren. Die Polizisten verschafften sich schließlich mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss Zutritt zu dem Haus und kamen zu B. in den Garten. Laut Anklage soll B. sich den Anweisungen der Polizei, beispielsweise nicht ins Haus zu gehen, widersetzt haben. Zudem habe sie die Beamten beleidigt, gekratzt und einen von ihnen mit ihrer Gehilfe angegriffen. Während sie laut Anwalt die Beleidigungen zugebe, wies sie die anderen Vorwürfe entschieden zurück.

Sie warf den Beamten ihrerseits Beleidigungen und Misshandlungen vor, unter anderem sei ihr ein Gang auf die Toilette untersagt worden. Der Pflichtverteidiger präsentierte ein Foto, welches nach dem Einsatz der Polizisten entstanden sein soll und die Seniorin mit blutüberströmtem Gesicht zeigt. Sie behauptet geschubst worden zu sein, was die beiden Beamten im Zeugenstand bestritten. Auch eine Aussage der Angeklagten, sie habe auch Toilette gewollt, hätten sie nicht mitbekommen.

Gehilfen-Angriff bekommt besondere Aufmerksamkeit

Besonders der Vorfall mit der Gehhilfe fand Beachtung. Mehrmals fragt der Pflichtverteidiger die beiden Zeugen, wie sich der Schlag und das Ausholen mit der Gehhilfe seitens der Seniorin abgespielt habe. Laut Zeugen habe der attackierte Beamte nur durch ein Ausweichen den Treffer verhindern können, der seitens des Gerichts als versuchte gefährliche Körperverletzung gewertet wurde. Der Geschädigte selbst war nicht im Zeugenstand.

Im Laufe der Verhandlung war die Angeklagte mehrmals „aufbrausend“, wie es ihr Anwalt beschrieb, auch im Gerichtssaal murmelte sie unter anderem eine Beleidigung. „Nach Ende der heutigen Hauptverhandlung steht fest, dass sich die Angeklagte des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung, tateinheitlich mit dem Versuch einer gefährlichen Körperverletzung und tateinheitlich mit einer Beleidigung strafbar gemacht hat“, so die Staatsanwältin. Sie forderte 80 Tagessätze je zehn Euro. Der Verteidiger räumte nur den Tatvorwurf der Beleidigung ein, und forderte dafür 50 Tagessätze zu zehn Euro, in allen anderen Punkten sei seine Mandantin freizusprechen.

Urteil: Geldstrafe für die Angeklagte

Richter Osterwold sprach schließlich das von der Staatsanwältin geforderte Urteil und legte ihr die Kosten des Verfahrens sowie die eigenen notwendigen Auslagen auf, gleichzeitig bot er B. aber auch eine Ratenzahlung mit 20 Euro an. „Dafür bin ich nicht bereit“, schrie die Verurteilte. Richter Osterwold hatte Schwierigkeiten, seine Urteilsbegründung vorzutragen, da Roselie B. schreiend über das Urteil weiterschimpfte. Zwar beruhigte sie sich zwischenzeitlich, am offiziellen Ende der Verhandlung legte sie wieder los. Ihr – ebenfalls polizeibekannter – Sohn schob sie aus dem Saal. „Der Richter ist doch selber ein kleiner Krimineller“, kommentierte er.

Von Stella-Sophie Wojtczak