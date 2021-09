„Skandal“: Digitaler Albtraum für Flüchtlingskinder – in 13 Unterkünften fehlt das W-Lan

Hannover

Die Corona-Pandemie hat das deutsche Schulsystem kalt erwischt. Vor allem benachteiligte und leistungsschwächere Jungen und Mädchen haben die wochenlangen Schulschließungen sowie der Wechselunterricht schwer getroffen.

Während es anfangs an digitaler Ausstattung für eben diese Schülerinnen und Schüler mangelte, hat das Land dieses Problem inzwischen behoben. Doch wenn es an W-Lan fehlt, bringt auch ein Tablet nichts, digitale Bildung bleibt unerreichbar. Das jedoch ist auch 19 Monate nach Pandemiebeginn in 13 Flüchtlingsunterkünften in Hannover, so auch in der Unterkunft an der Nußriede im Roderbruch, noch immer bittere Realität.

SPD attackiert Verwaltung: „Es ist ein Skandal“

Die SPD Groß-Buchholz übt scharfe Kritik an der Stadt. „Es ist ein Skandal, dass es immer noch in 13 Flüchtlingsunterkünften kein flächendeckendes W-Lan gibt. Auch wenn die Schulen offenbleiben, kann es passieren, dass wegen Quarantänemaßnahmen längere Zeit ausschließlich zu Hause gelernt wird. Da dürfen die Flüchtlingskinder nicht abgehängt werden“, sagt Berufsschullehrer Peter Knüppel, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender und Mitglied im Bezirks- und Stadtrat. Schließlich werde das Lernen mit digitalen Medien immer mehr zum festen Teil von Schule und Unterricht.

Der SPD-Mann fordert daher die Verwaltung auf, umgehend und flächendeckend alle 13 Flüchtlingsheime mit W-Lan auszustatten. Denn, so Knüppel: „Zugang zum Internet heißt Zugang zu Bildung. Die Stadtverwaltung muss endlich mehr Tempo machen, damit die Flüchtlingskinder nicht noch länger benachteiligt werden.“

Stadt: „Es gibt W-Lan im Gemeinschaftsbereich“

Aktuell leben nach Angaben der Stadt 27 Minderjährige in der Unterkunft an der Nußriede. Wie viele von ihnen schulpflichtig sind, kann die Verwaltung nicht beantworten. Die Vorwürfe weist die Stadt aber entschieden zurück, teilt mit: „In allen Flüchtlingsunterbringungen gibt es W-Lan im Gemeinschaftsbereich.“

Dass das auch mit Blick auf schulpflichtige Flüchtlingskinder nicht ausreichen kann, hat auch die Verwaltung begriffen. Aktuell werde daran gearbeitet, alle Unterkünfte flächendeckend mit W-Lan auszustatten, so ein Stadtsprecher: „Dazu wurde im Frühjahr 2020 die Planung in Zusammenarbeit mit dem Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e. V. und FNorden aufgenommen. Die Vereinbarung zur Umsetzung der W-Lan-Versorgung wurde im Oktober/November 2020 unterzeichnet.“

Warum gibt es auch nach einem Jahr noch kein W-Lan?

Doch warum braucht die Umsetzung fast ein Jahr? Derzeit seien bereits 24 Flüchtlingsheime flächendeckend mit W-Lan versorgt, betont der Sprecher: „In 13 Unterkünften gibt es noch kein flächendeckendes Internet. Dort wurde zum Teil zwar schon ein W-Lan-Netz installiert, da DSL-Anschlüsse nicht geschaltet werden konnten oder wie an der Nußriede noch Kabelarbeiten erforderlich sind, konnte eine Inbetriebnahme bisher nicht erfolgen.“

Ratsherr plant W-Lan-Offensive: „Haben Aufholpotenzial“

SPD-Mann Knüppel will nicht länger warten, er wird eine W-Lan-Offensive im Rat der Stadt anstoßen. Digitalisierung müsse endlich ein echter Schwerpunkt werden, sagt er: „Wir haben in Hannover noch deutliches Aufholpotenzial. Das gilt für den Schulbereich, wo der Digitalpakt Schule noch nicht richtig ins Laufen gekommen ist. Das gilt aber auch für andere Sektoren.“

