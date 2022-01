Hannover

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung vor der Grundschule am Stöckener Bach in Hannover. Unbekannte zündeten dort in der Nacht zu Sonntag eine Sitzbank aus Kunststoff an. Durch das Feuer wurden auch angrenzende Fensterscheiben zerstört. Vermutlich sind zwei Jugendliche dafür verantwortlich.

Das Feuer brach gegen 2.10 Uhr aus. Etwa eine Viertelstunde zuvor sah eine Anwohnerin noch ein Mädchen und einen Jungen am Brandort. „Beim späteren Hinsehen brannte die Bank bereits“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. „Wenig später barst eine bodentiefe Fensterscheibe der Grundschule.“

Schaden beträgt 20.000 Euro

Das Feuer richtete einen Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro an. Hinweise auf die möglichen Verursacher gibt es nicht. Deshalb bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling