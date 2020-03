Nichts geht mehr in Hannover. Fast nichts. Denn während der Corona-Krise rücken die Menschen in der Landeshauptstadt zusammen, wächst die Welle der Solidarität gefühlt schneller, als sich das Virus ausbreiten kann. Wer in der Nachbarschaft beim Einkaufen hilft, Unternehmen mit freien Kapazitäten unterstützt und in dieser Krise die Gesellschaft stärkt, lesen Sie hier.