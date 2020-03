Sitech: Anwalt warnt Mitarbeiter vor Aufhebungsverträgen

Hannover

Der Sozialplan für die 450 Sitech-Beschäftigten klingt lukrativ. Hohe Abfindungen oder Eintritt in eine Beschäftigungsgesellschaft, lauten die Angebote im Sozialplan. Doch Rechtsanwalt Jens Klinkert warnt die Mitarbeiter der 100-prozentigen VW-Tochter vor einer zu schnellen Unterschrift.

„Wer einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet, kündigt freiwillig“, sagt der Arbeitsrechtler. Im Normalfall werden Beschäftigte nach einem Aufhebungsvertrag zwölf Wochen von der Arbeitsagentur für Arbeit gesperrt, erhalten also kein Arbeitslosengeld. Und die Abfindung werde auch noch auf das Arbeitslosengeld angerechnet. „Da bleibt nicht mehr viel“, so der Anwalt.

Wird Sitech-Mitarbeitern das Arbeitslosengeld gestrichen?

Der Arbeitgeber glaubt nicht daran, dass es zu Sperrung seitens der Arbeitsagentur komme. Schließlich handle es sich um eine Betriebsstilllegung, wie es in einem Schreiben heißt. Aber Gewissheit sieht anders aus.

Geradezu gesetzeswidrig findet Klinkert einen bestimmten Passus in der Gesamtbetriebsvereinbarung. Wer den Aufhebungsvertrag nicht unterzeichne und nicht in die Beschäftigungsgesellschaft wechsle, der müsse mit einer betriebsbedingten Kündigung rechnen. In diesem Fall liege die Abfindung nur noch bei einem halben Bruttomonatsgehalt pro Betriebsjahr.

Anwalt Jens Klinkert: Er vertritt derzeit vier Sitech-Mitarbeiter. Er hält den Sozialplan für gesetzeswidrig.

Beschäftigte haben nur eine kurze Entscheidungsfrist

„Wer also auf die rechtliche Überprüfung der Kündigung besteht, bekommt eine geringere Abfindung“, sagt Klinkert. Das verstoße gegen das Maßregelungsverbot. Auch die Frist, sich zu entscheiden, findet der Arbeitsrechtler viel zu kurz. Die Beschäftigten haben nur bis Freitag Zeit. „Gerade jetzt ist es doch schwierig, einen Termin beim Anwalt zu bekommen oder jemand bei der Arbeitsagentur zu finden“, verweist der Anwalt auf die Pandemie-Zeiten.

Aus Sicht des Anwalt ist die Vereinbarung zwischen Sitech, Gewerkschaften und Betriebsrat wenig wert. „Es hätte eine Sozialauswahl mit dem VW Werk in Stöcken geben müssen. Es liegt ein gemeinsamer Betrieb vor“, sagt Klinkert. VW- und Sitech-Mitarbeiter hätten im gleichen Werk, an denselben Produkten gearbeitet. Der einzige Unterschied sei nur gewesen, dass Sitech-Mitarbeiter deutlich weniger verdient hätten.

IG Metall bedauert Schließung

Die IG Metall sagte dazu, man bedaure sehr, dass der Sitech-Standort Hannover geschlossen worden sei. Die Gewerkschaft habe sich stets dagegen ausgesprochen und dagegen gekämpft. Das ausgehandelte Abfindungsprogramm und die Abfindungshöhe seien gut, hieß es. Unabhängig von Abfindung und Transfergesellschaft stehe es aber jedem Mitarbeiter frei, eine Kündigung gerichtlich klären zu lassen. Mitglieder der IG Metall könnten dies mit Hilfe der Gewerkschaft tun.

Grundsätzlich dürfte die Rechtsauffassung von Klinkert, dass es sich bei dem VW-Werk in Stöcken und der Sitech-Fertigung am Standort um einen gemeinsamen Betrieb handele, zumindest umstritten sein. Die Mitarbeiter von Sitech fertigten Sitze, es gab eine eigene Sitech-Werksleitung in Stöcken – die Mitarbeiter von VW Nutzfahrzeuge (VWN) hingegen bauen Autos, mit der Sitzfertigung haben sie seit über zehn Jahren nichts mehr zu tun.

Sitech ist eine 1998 gegründete hundertprozentige Tochter des Volkswagen-Konzerns, die Sitze herstellt. Die weltweit knapp 2000 Mitarbeiter unterliegen nicht dem Haustarifvertrag von Volkswagen. Es gibt fünf Sitech-Standorte, zwei im Ausland (Polen, China) sowie Standorte in Wolfsburg (seit 1998), in Emden (seit 2004) und Hannover (seit 2007).

Von Inken Hägermann und Thomas Nagel