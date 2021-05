Hannover

Zweimal hatten sie aufgrund der Corona-Pandemie bereits eine Pause einlegen müssen, am 1. Juli will der Fahrdienstleister Moia im Wortsinn auch in Hannover wieder Fahrt aufnehmen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. In Hamburg kehrt Moia bereits am 1. Juni auf die Straßen zurück.

40 Fahrzeuge machen den Anfang

„Angesichts des rückläufigen Infektionsgeschehens haben wir uns entschieden, den Betrieb in Hannover Schritt für Schritt und mit Bedacht wieder hochzufahren”, wird Jens-Michael May, CEO der Moia Operations GmbH zitiert. Zum Start am 1. Juli sollen zunächst 40 Fahrzeuge auf die Straße zurückkehren und eine Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmittel sowie privaten Fahrzeugen bilden.

Neben regelmäßigen Corona-Tests der Fahrer gehört auch eine Schutzscheibe zu den maximal vier Fahrgästen (Gruppen dürfen bis zu sechs Personen zählen) zum Hygienekonzept des Unternehmens. Die Zeiten haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht geändert: Von Montag bis Samstag ist die Moia-Flotte ab 14 Uhr im Einsatz, sonn- und feiertags zwischen 10 und 22 Uhr.

Moia hatte coronabedingt bereits zweimal eine Pause einlegen müssen: Vom 1. April bis zum Ende der Sommerferien am 21. August 2020 sowie vom 24. Dezember bis zum 30. Juni diesen Jahres.

Von Christoph Hage