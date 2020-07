Simulant bekommt Kost und Logis im Gefängnis

Hildesheim

Über Kost und Logis muss sich Alexander S. (33) in der nächsten Zeit keine Gedanken machen. Vor dem Hildesheimer Landgericht wurde der Obdachlose wegen schweren Betruges zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Von August 2018 bis Juli 2019 hatte er sich in ganz Deutschland in Krankenhäusern einquartiert. Er simulierte Krankheiten, um mal wieder was in den Magen zu bekommen und in einem sauberen Bett zu schlafen.

„Der Krankenkasse ist ein Schaden von fast 110.000 Euro entstanden“, urteilte Richterin Karin Brönstrup. Rein theoretisch müsste Alexander S. die Summe zurückzahlen. Aber wovon?

Simulant leidet unter Lügensucht

Das Urteil ist in einem Punkt besonders. Denn trotz einer Persönlichkeitsstörung attestierte die 16. Große Strafkammer dem Angeklagten keine verminderte Schuldfähigkeit. „Sie sind trickreich und zielgerichtet vorgegangen“, so die Richterin. So habe S. sich über die Symptome von Krankheiten informiert und einmal sogar seinen Insulin-Spiegel manipuliert. Nur, um ins Krankenhaus zu kommen. Bevor es zu den ersten Untersuchungen kam, war der Obdachlose wieder verschwunden.

Dabei ist der Angeklagte zumindest in psychiatrischer Hinsicht ein bemerkenswerter Patient. Laut eines Gutachters leidet S. unter einer Pseudologia Phantastica (Lügensucht). Bei dem Mann habe sich das Verhältnis zwischen Wahrheit und Lüge „verflüssigt“. Von ihm drohen weitere schwere Straftaten. Das Urteil des Psychiaters: „Der Angeklagte ist nicht therapiefähig.“

Seine Tour begann im Nordstadtkrankenhaus

Alexander S. startete seine Simulanten-Tour im Nordstadtkrankenhaus in Hannover. Dann arbeitete er sich über Wolfenbüttel, Salzgitter, Northeim bis nach Stuttgart vor. Im Gericht war voll geständig. „Ich wollte mal wieder schlafen und essen“, sagte er. Von einer Unterbringung in der Psychiatrie wollte der Angeklagte nichts wissen. Schließlich schmeckt ihm auch das Essen im Gefängnis, und da kommt in absehbarer Zeit wieder raus.

Der Gutachter glaubt nicht an das Motiv von S. Es habe das Selbstwertgefühl des Angeklagten gesteigert, wenn er Ärzte übertölpeln konnte. Das sei nötig für ihn gewesen, weil er nie zuvor irgendwo Halt erlebt habe; nicht in der Familie, bei der Arbeit oder im Freundeskreis.

Für diese Einschätzung spricht, dass sich der Angeklagte nur noch im Rollstuhl fortbewegt. Laut Zeugenaussagen kann er laufen. Seine Oberschenkelmuskulatur ist normal ausgeprägt. Ärztliche Untersuchungen lehnt er ab. Der Rollstuhl verleihe im Halt, sagte der Psychiater. Und wahrscheinlich wird er nach der Haft sich wieder irgendwo illegal einquartieren und dann wieder einfahren. So etwas nennt man in der Justiz „Drehtüreffekt“.

