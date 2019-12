Silvesterpartys in Hannover 2019: Hier können Sie ins neue Jahr feiern

Hannover

Ob in großer Runde feiern, nur zu zweit oder mal was ganz anderes ausprobieren – Hannover bietet viele Möglichkeiten ins Neue Jahr zu rutschen. Hier gibt es eine Auswahl der Partys und Events für die Silvesterpartys 2019.

Für den Start in den Abend

Wo? Programmkino „Lodderbast“ in der Berliner Allee 56 in Hannover (Mitte)

Wann? Von 14 bis 18 Uhr

Was? Stündlich läuft „Dinner for One“ im englischen Original, dazu gibt es Glühwein. Eine Möglichkeit für alle, die sich klassisch auf den Silvesterabend einstimmen wollen, aber nicht unbedingt eine Party suchen.

Kosten? Der Eintritt ist frei.

Der große Klassiker

Wo? Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3 (Zoo)

Wann? ab 20 Uhr

Was? In drei Sälen gibt es für (fast) jeden Geschmack etwas zu finden, dazu sorgen Bars und verschiedene Essensangebote für das leibliche Wohl. Auch in diesem Jahr wird die Silversterparty im HCC, die als größte von Hannover gilt, wieder von dem NDR-Radiosender Njoy präsentiert.

Musik? Im Kuppelsaal laufen House, Dance und Charts. Unter anderem „ Fab Flo(w) aus dem „Groove Garden“ in Hannover sorgt hier für Stimmung. Der Runde Saal bietet Flavor Mix/RnB, Hip Hop und Disco Classics, zum Beispiel „NAX“ aus dem „PaloPalo“ wird dort zu finden sein. Im Leibnizsaal dreht sich alles um die 80er und 90er, „ Tom Wilcox“ vom „Flashback RP5“ und „Dance Performance“ von „Aykon“ begleiten die musikalische Zeitreise.

Kosten? „Easy Go“ Tickets gibt es seit dem 01. November für 34 Euro (zzgl. Gebühren), Tickets an der Abendkasse kosten 39 Euro.

Die künstlerische Party

Wo? Bei Chez Heinz, Liepmannstraße 7b (Linden)

Wann? ab 23 Uhr

Was? In einem von Hannovers Kult-Clubs wird in das neue Jahr gefeiert. Dabei darf natürlich auch der hauseigene und bekannte Longdrink „ Sterbehilfe“ nicht fehlen. Für die Musik sorgt DJ Klaus Wunderlich.

Musik? Eine feste Musikrichtung gibt es nicht, die Wünsche des Publikums spielen eine Rolle. So viel lässt sich aber sagen: die letzten Jahrzehnte sind mit ihren Hits auf jeden Fall dabei.

Kosten? Im Vorverkauf gibt es die Tickets für 6 Euro, an der Abendkasse werden 8 Euro fällig.

Die Party am Maschsee

Wo? Aspria, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 83 (Südstadt)

Wann? ab 21 Uhr

Was? Unter dem Motto „2020 New Year’s Music Celebration“ öffnet das Aspria am 31. Dezember seine Tore, um direkt an einem von Hannovers Wahrzeichen zu feiern. Verschiedene Bars und Essensangeboten erwarten die Gäste. Es gibt vier verschiedene Ticketkategorien, alle ermöglichen die Teilnahme an den verschiedenen musikalischen Acts.

Musik? Internationale Live-Bands werden versprochen, von den 70er-Jahren bis heute soll musikalisch alles dabei sein. DJ Rob Hardt (Cool Million) heizt den Tanzwütigen bis in die Morgenstunden von 2020 ein.

Kosten? Das „Basic Ticket“ kostet 89 Euro, darin sind allerdings weder Essen, noch Getränke enthalten. Erst die nächste Stufe, der „Bronze VIP Bereich“ beinhaltet ein Buffet und eine ausgewählte Getränkekarte. Es kostet 190 Euro. Der „Silber VIP Bereich“ kostet 250 Euro, hier sorgt der Chefkoch vom „Die Insel“ mit seinem Team für das Buffet. Gleiches gilt für den „Gold VIP Bereich“, der 350 Euro kostet, hier wird zusätzlich ein Meet & Greet mit den Künstlern des Abends geboten.

Feiern in der Burg

Wo? Burg Königsworth, Königsworther Straße 27 (Linden)

Wann? ab 21 Uhr

Was? In zwei verschiedenen Räumlichkeiten kann in der Burg in 2020 getanzt werden. Hinter der Party stecken die Veranstalter „Dance Couture“.

Musik? Im Burgsaal wird House und Tech House gespielt, DJ ist hier zum Beispiel „Lukas Prkvc“. In der Kaminlounge laufen Disco Classics, Funk und Hits mit „Tabasco Bob“.

Kosten? Im Vorverkauf gibt es die Tickets für 25 Euro, an der Abendkasse kosten sie 35 Euro. Dazu sind auch verschiedene Gruppentickets für vier, sechs oder acht Personen verfügbar.

Die Klischee-Silvesterparty

Wo?Subkultur, Engelbosteler Damm 87 (Nordstadt)

Wann? ab 21 Uhr

Was?/Musik? Die „schwarze Musik“ spielt bei dieser Party eine besondere Rolle. Die Fans von Gothic und Elektro kommen hier auf ihre Kosten. Zur Begrüßung gibt es für jeden Gast einen Sekt. Früh da sein lohnt sich, die Tickets sind auf 150 beschränkt.

Kosten? 10 Euro

Die Ü30-Party

Wo? Bahnhof Leinhausen, Herrenhäuser Straße 126 ( Herrenhausen)

Wann? ab 21 Uhr

Was? Eine Party mit Altersbeschränkung: alle über 30-Jährigen können im Bahnhof Leinhausen Neujahr feiern. Drei Ebenen laden dazu ein, für jeden gibt es ein Begrüßungsgetränk.

Musik? Von den 70er bis heute ist alles dabei.

Kosten? Tickets gibt es im Vorverkauf für 24 Euro.

Ein Konzert zum Jahresabschluss

Wo? Marktkirche, Hanns-Lilje-Platz 2 (Altstadt)

Wann? ab 22 Uhr

Was? Nicht nur mit einer Party lässt es sich zu Silvester feiern. In der Marktkirche wird 2019 mit traditioneller Musik verabschiedet und 2020 begrüßt. Bei dem jährlichen Konzert gibt es diesmal eine Neuerung. Es werden sowohl Marktkirchenorganist Ulfert Smidt, als auch Kreuzkirchenkantor Axel LaDeur für die Musik sorgen. Die Platzwahl ist frei.

Musik? Klassisch, Orgel

Kosten? 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Silvesterparty mit Bowling

Wo? Bowling World, Osterstraße 42 (Mitte)

Wann? ab 18.30 Uhr und ab 22 Uhr

Was? In der „Bowling World“ werden zu Silvester zwei verschiedene Veranstaltungsarten geboten. Entweder können Gäste ab 18.30 Uhr in die Innenstadt kommen und an einem Silvester-Buffet, mit anschließendem „Cosmic Disco Bowling“ teilnehmen oder sie verzichten auf das Buffet und stoßen erst ab 22 Uhr zum Bowling dazu. Dann beginnt auch die Party mit DJ. Um Mitternacht gibt es außerdem einen Snack, mit den traditionellen Berlinern.

Musik? offen

Kosten? Mit Buffet zahlen Erwachsene 85 Euro. Das „ Late Night Bowl Ticket“ mit Einlass ab 22 Uhr kostet 39 Euro, ohne Buffet.

Für alle, die Mitternacht nicht feiern können

Wo? Brauhaus Ernst August, Schmiedestraße 13 (Mitte)

Wann? ab 1. Januar 2020 um 6 Uhr

Was? Wer die Parties am Abend verpasst hat, noch nicht genug gefeiert hat oder aus beruflichen Gründen nicht feiern konnte, kann das im Brauhaus nachholen. Die „Blaulichtparty“ hat ihren Namen vor allem deshalb, weil sie für Arbeitnehmer der „Blaulichtbereiche“ wie Feuerwehr, Rettungsdienst oder Justiz eine Anlaufstelle sein soll.

Kosten? freier Eintritt

Von Stella-Sophie Wojtczak