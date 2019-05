Hannover

Lange Schlangen draußen, drinnen Leere. Wegen strenger Auflagen der Stadt durften an Silvester nur 900 Personen in der Markthalle feiern. Beim kommenden Jahreswechsel soll es aber wieder besser laufen. Man stehe „mit der Betreibergesellschaft derzeit in guten und konstruktiven Gesprächen“, berichtete Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette am Donnerstag in der Sitzung des Rates, in der die AfD kritische Nachfragen gestellt hatte.

Im „Laufe des Jahres“ rechne sie mit einem Antrag „zum Betrieb der Markthalle an Silvester“, so Tegtmeyer-Dette. Teil des Antrages werde auch der Brandschutz sein, etwa eine Bewertung der Fluchtwege, so die Dezernentin.

Standbetreiber klagten über massive Umsatzeinbußen

Normalerweise ist Silvester in der Markthalle einer der umsatzstärksten Tage des Jahres. Beim vergangenen Jahreswechsel hatten die Standbetreiber jedoch über massive Umsatzeinbußen geklagt. Sie berichteten, dass es im sogenannten Bauch von Hannover sogar leerer gewesen sei als an vollen Wochenendtagen.

Die Stadt hatte ihre strengen Vorgaben damit begründet, dass es in den Vorjahren an Silvester immer wieder Klagen darüber gegeben habe, dass es zu voll, eng und gefährlich in der Markthalle gewesen sei. Auch hatte sie dem Betreiber der Markthalle vorgeworfen, dass er kein ausreichendes Brandschutzkonzept vorgelegt habe. Die Stadt bewertete die Feiern an Silvester als Veranstaltung und sah darin keinen normalen Verkaufstag. Deshalb hätten auch andere Regeln gegolten.

Von Christian Bohnenkamp