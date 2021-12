Hannover

Das Jahr 2021 geht dem Ende zu. Normalerweise ist das die Zeit für große Partys. Doch wegen der Corona-Pandemie ist das – wie bereits im vergangenen Jahr – nicht möglich. Jedes Jahr ein Hotspot an Silvester ist die Markthalle in Hannover. Und die darf auch in diesem Jahr öffnen - allerdings ohne Party.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, die sich mit der Weihnachtsruhe und der der nun gültigen Warnstufe 3 verschärft haben. Heißt: Besucherinnen und Besucher, die lediglich etwas kaufen wollen, müssen eine FFP2-Maske tragen. Wer etwas konsumieren möchte, muss zusätzlich die 2G-Plus-Regel (geimpft oder genesen und getestet) einhalten. Geboosterte Personen sind von der Testpflicht ausgenommen.

Zudem ist in einer Allgemeinverfügung der Region Hannover für die Markthalle festgeschrieben, dass der Alkoholausschank sowie der Konsum von Alkohol an Silvester untersagt ist. Insgesamt dürften sich zudem nicht mehr als 500 Personen gleichzeitig in der Markthalle aufhalten.

„Dieser Schritt ist uns sehr schwergefallen“

Peter Schöftner, Betreiber von Gosch Sylt in der Markthalle hat am Montag dennoch entschieden nicht zu öffnen. Die Gründe sind vielfältig. „Wir wollen die Kontrollorgane entlasten“, sagt der Gastronom. Und: „Wir trauen uns nicht zu, die Sicherheit der Ansteckungsstruktur zu gewährleisten.“ Eine Entscheidung auch aus Rücksichtnahme so Schöftner weiter. Zudem wolle man wegen der „Irritationen zu den verschiedenen Regeln nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen“. Der Gastronom betont aber auch: „Dieser Schritt ist uns sehr schwergefallen.“ Schlussendlich habe der Kopf und nicht der Bauch entschieden.

Annette und Peter Schöftner sehen das Positive und freuen sich auf ein ruhiges gemeinsames Silvester. Quelle: Christian Behrens

Eine „riesige Anzahl an Reservierungen“ habe er gehabt und geht nun von Verlusten im mittleren fünfstelligen Bereich aus. Seine Gäste seien alle per Mail über die Absage informiert worden. Die Reaktionen seien sehr verständnisvoll gewesen.

Erstes Silvester ohne Arbeit seit Jahren

Das Positive: Die Mitarbeiter müssen nun ausnahmsweise mal nicht an Silvester arbeiten. Und auch Schöftner selbst wird das genießen. „Ich werde mit meiner Frau gemütlich feiern und mit den Nachbarn am Zaun anstoßen.“

Anders verfährt der Markthallen-Betreiber Gerhard Schacht. Er will offenbar rund 900 Besucherinnen und Besucher am Silvestertag in die Markthalle lassen. Er wollte sich am Donnerstag nicht dazu äußern.

Einhaltung der Regeln wird kontrolliert

Nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel habe das Gesundheitsamt der Region Hannover mit „Blick auf die Öffnung an Silvester noch einmal intensiv mit dem Betreiber der Markthalle Kontakt aufgenommen“. In dem Gespräch habe man deutlich gemacht, dass Feierlichkeiten in der aktuellen Situation weder erlaubt, noch angemessen sind. Eine Genehmigung für eine Party werde es von der Region Hannover nicht geben. Grundsätzlich sei der Betreiber dazu verpflichtet, die geltenden Regeln zu kontrollieren. Aber auch die Region werde dies kontrollieren lassen und bei Missachtung der Regeln entsprechend handeln.

Regionspräsident Steffen Krach appelliert unterdessen nochmal: „Ich habe Verständnis dafür, dass sich die Menschen wieder Normalität wünschen. Doch so weit sind wir aktuell leider noch nicht.“ Er gehe davon aus, dass sich alle an die Regeln halten. „Je mehr Leute sich an die Regeln halten, desto früher können wir alle wieder in unseren gewohnten Alltag zurück“, so Krach.

Von Cecelia Spohn