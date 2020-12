Hannover

Wenn alle mitmachen, könnte es ein stilles Silvester auch in Hannover werden. Die Stadt hat die Straßen, Wege und Plätze präzisiert, an denen es in diesem Jahr ein Böllerverbot geben wird. Auf Grundlage der Corona-Verordnung des Landes hat die zuständige Region für die Stadt Hannover eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen.

Zuvor hatten die Krankenhäuser in Hannover, darunter auch die MHH, Diakovere und das Kinderkrankenhaus Auf der Bult, eindringlich die Politik aufgefordert, das „Böller“-Verbot für die Region Hannover möglichst rigoros zu beschließen und anzuordnen. Grund seien die zusätzlichen Fälle in den Notaufnahmen führe. „Selbstverständlich stellen wir uns als Krankenhäuser auch jedes Jahr auf dieses leider ,planbare’ Geschehen von alkoholisierten Patienten mit Brandverletzungen, Traumata etc. ein“, so die Unterzeichner.

In diesem Jahr würde diese Belastung aber zu einer noch größeren und aus Sicht der Krankenhäuser unbedingt zu vermeidenden Herausforderung führen. Viele Bürger würden zu Silvester alkoholisiert Hemmungen verlieren, sich weniger an Anweisungen halten und somit Hygieneregeln voraussichtlich nicht einhalten. Dabei seien die Krankenhäuser auf Grund von Covid-19 „bereits sehr stark und auch deutlich mehr als zu dieser Jahreszeit üblich ausgelastet“. Es müsse versucht werden, jede zusätzliche Belastung der Abläufe zu vermeiden.

OVG kassiert Verbot und bekommt Kritik

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte vergangene Woche Teile des Böllerverbots der Landesregierung in einem Urteil einkassiert, daher mussten sie und die Kommunen in ihren Verordnungen und Regeln nachlegen und Gebiete präzisieren.

Dem Aufruf der Kliniken schloss sich Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) an. „Ich teile die Einschätzung der Kliniken und halte die Entscheidung des OVG Lüneburg für nachhaltig falsch“, so Jagau. Sie sei ein Schlag ins Gesicht für alle, „die versuchen in Krankenhäusern und andernorts die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern“. Feuerwehren, Rettungsdienste und Krankenhäuser würden jedes Jahr zu Silvester erheblich mehr in Anspruch genommen als an anderen Tagen und Nächten. Gerade bei Brandeinsätzen und Rettungseinsätzen seien Abstände schwer einzuhalten. „Jeder Kontakt birgt das Risiko einer Ansteckung.“ Die Region Hannover werde im Rahmen des Möglichen unter Nennung der Straßenzüge ein Böller-Verbot erlassen.

Verbot von Feuerwerk auf diesen Plätzen und Straßen

Die beliebten Plätze in der City, also Raschplatz, Ernst-August-Platz, Bahnhofsstraße, Kröpcke, Opernplatz, Platz der Weltausstellung und Steintor hatte die Stadt bereits am Vortag genannt und bereits in den beiden Vorjahren als No-Go-Zone für Raketen, Böller und anderes Knall- und Kracherzeug markiert.

Die Stadtgebiete

Darüber hinaus darf nun auch an beliebten, belebten Plätzen, Straßen und Wegen in den Stadtvierteln nicht geböllert werden:

Bemerode: Feldbuschwende (Spielplatz), Spargelacker (Spielplatz)

Bult: Alte Bult, Tiefenriede Grünverbindung (Wiese am Ende der Hoppenstedtstraße „Hoppenstedtwiese“)

Döhren: Fiedelerplatz, Spielpark Döhren (Ziegelstraße)

Hainholz: Grüne Mitte Hainholz (Voltmerstraße), Möhringsbergpark, Voltmerstraße Ecke Bömelburgstraße (Stadtgrünplatz),

Kleefeld: Kantplatz

Kronsberg: Landschaftsraum Kronsberg Nord und Süd (mit den Aussichtshügeln), aufgrund der Höhenlage insgesamt für Silvesterfeuerwerk sehr beliebt

Laatzen: Am Thie

Lahe: Altwarmbüchener See

Linden: Alle Spielplätze in Linden, Am Lindener Berg (Stadtteilfriedhof und Grünfläche Lindener Mühle), Bertha-von-Suttner-Platz, Ihme- und Leineufer, Justus Garten (Fläche am „Strandleben“), Limmerstraße (Bereich der Fußgängerzone), Küchengartenplatz, Peter-Fechter-Ufer (Ihmeufer), Stärkestraße (Spielplatz und Grünfläche), Velvetplatz, Von-Alten-Garten.

List/ Oststadt: Andreas-Hermes-Platz, Lister Meile zwischen Weißekreuzplatz und Lister Platz, Neues Haus (Emmichplatz), Welfenplatz, Weißekreuzplatz

Mitte: Ernst-Thoms-Weg, Maschpark Mitte, Nordufer Maschsee, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis zur Höhe des Parkplatzes am Strandbad, St.-Nikolai-Friedhof (Klagesmarkt), Neustädter Friedhof ( Otto-Brenner-Straße), Waterlooplatz, Trammplatz

Mittelfeld: Am Mittelfelde (Begegnungsstätte), Sankt-Eugenius-Weg

Nordstadt: Engelbosteler Damm, An der Lutherkirche, Conrad-Wilhelm-Hase-Platz (Christuskirche).

Sahlkamp: Odenwaldstraße Spielplatz und Flächen im Märchenweg, Schwarzwaldstraße (Stadtteilpark Sahlkamp), Stadtteilplatz Plauener Straße ( Plauener Straße vor Hs.Nr. 24)

Südstadt: Gartenfriedhof (Marienstraße),

Ricklingen: Schünemannplatz, Ricklinger Teiche

Vahrenwald/Vahrenheide: Bonifatiusplatz, Emmy-Lanzke-Weg (Grünzug in Teilen), Jahnplatz, Vahrenwalder Park.

Von Petra Rückerl