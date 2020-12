Hannover

„Alles, was wir in diesem Jahr Silvester falsch machen, wird sich über das ganze Jahr 2021 rächen.“ Thomas Buck weiß genau, wovon er spricht. Der Kinderarzt, der in der Pandemie mit seinem Team für Hausarztpraxen Covid-19-Testungen durchführt, der sich freiwillig als Impfarzt gemeldet hat und der vor allem um die Gefährlichkeit des Coronavirus weiß, appelliert an die Vernunft der Bürger.

„Während wir dick Party machen würden, kämpfen andere Menschen in hohem Maße um ihr Leben, das haben wir in unserer Gesellschaft so noch gar nicht erlebt“, sagt Buck. Und: „Wir wissen, auch Menschen weit unter 80 Jahren erkranken schwer, die Langzeitfolgen können für alle heftig sein.“ Die Schlinge würde sich zunehmend zuziehen, „mittlerweile kennt doch jeder jemanden, der irgendwie betroffen war oder ist“.

Anzeige

Keine Impfungen für Kinder

Buck erinnert auch daran, dass Erwachsene zwar Kinder anstecken könnten, es für Menschen unter 16 Jahren aber keinen zugelassenen Impfstoff gebe. Also müssten die Erwachsenen die Kinder schützen, mit Kontakteinschränkungen und auch mit Impfungen. „Wir haben alle berechtigt das Bedürfnis, uns mit Menschen zu treffen, die fehlen uns“, weiß Buck, der auch seine eigene herzkranke 70-jährige Mutter zu Weihnachten „nur draußen treffen konnte“. Aber, so sagt er mit Blick auf Silvester: „Feiern ja. Aber das Feiern mit vielen Personen geht nicht, nicht in der jetzigen Situation.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einer, der jährlich in der Silvesternacht die Spuren von zu heftigen Feiern sieht, pflichtet seinem Kollegen bei. Wenn „alkoholbedingt die Grenzen und dann auch die Masken fallen, wird es bitter“. Sven Wolf leitet die Notaufnahmen der Diakovere-Krankenhäuser, kennt die „alkoholbedingten und chirurgischen Verletzungen“, die da kommen. In diesem Jahr, so hofft er, „reißen sich die Leute am Riemen, dann steigen auch die Fallzahlen nicht unbedingt“.

Dann würden auch die Notaufnahmen nicht über die Kapazitätsgrenzen hinaus gehen müssen. Denn die Bedingungen hätten sich verschärft: Pandemiebedingt müsse jeder Patient gecheckt werden, ob eine Infektion vorliegt, man könne bei den Kontaktbeschränkungen „nicht mal eben einen Stuhl mehr in die Notaufnahme stellen, wenn es voll wird“, so der Mediziner. „Es wäre gut, wenn es dieses Jahr mal nicht eskaliert.“ Wolf befürchtet allerdings mit Blick auf das Böller-Verkaufsverbot: „Es wird Personengruppen geben, die können auf Böller nicht verzichten, greifen dann auf Polenböller zurück und das kann fatal sein. Die sind unberechenbar.“

Gefahr durch „Polenböller“

Das bestätigt Thorsten Ernst, der für die Johanniter 24 Einsatzwachen in Niedersachsen koordiniert. „Diese sogenannten Polenböller stellen unabhängig von diesem Jahr zu Silvester immer eine erhöhte Gefahr dar, weil schlicht und ergreifend die gesetzlichen Anforderungen an Feuerwerk nicht erreicht werden. Die brennen drei Mal so schnell runter. Gerade im alkoholisierten Zustand wird das unterschätzt.“ Handverletzungen, Sturzverletzungen, auch Stürze in Scherben und sinnfreies Angepöbel von Patienten und Angehörigen – mit solchen Problemen haben die Rettungssanitäter immer zu tun.

Aber dieses Jahr verschärft Corona eben die Lage. „Jeder Patient ist ein zusätzlicher Kontakt, das bedeutet auch bei Schutzkleidung eine zusätzliche Gefahr“, sagt Ernst. Manche Patienten – ob alkoholisiert oder nicht – seien aber auch dankbar für die Rettung, „fallen den Einsatzkräften um Hals. Das ist nett gemeint, aber kontraproduktiv.“ Am besten wäre es, wenn jeder versuche, erst gar kein Patient zu werden.

Notfälle wählen auf jeden Fall die 112

Wobei den Notfallärzten und auch den Rettungssanitätern eines wichtig ist: „Wer verletzt ist, der soll sich auch behandeln lassen und zwar nicht erst am nächsten Tag“, so Sven Wolf. Und auch Thorsten Ernst ist es wichtig, dass jeder, der einen Notfall hat, „die 112 wählt. Jeder bekommt Hilfe“.

Von Petra Rückerl