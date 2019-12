Silvester-Böller: Zoo Hannover bittet um Rücksicht

Hannover

Weil Lärm, Lichtblitze und plötzliche Knalleffekte von Tieren als bedrohlich empfunden werden können oder sie dadurch erschreckt werden, bittet der Zoo Hannover um Rücksicht an den Tagen rund um Silvester. Um sie vor den lauten Knallern des Feuerwerks beim Jahreswechsel zu schützen, bringen die Tierpfleger die Tiere in ihre vertrauten, gut geschützten Stallungen. Doch häufig werden schon vor Silvester Böller gezündet, die die Tiere durch den plötzlichen Lärm erschrecken. Das Team des Erlebnis-Zoo bittet daher, auf jegliches Böllern in der Nähe des Zoos zu verzichten.

Besonders im Hinblick auf das jetzt fünf Wochen alte Eisbär-Jungtier bittet der Zoo um Rücksicht, denn Ruhe ist für die Jungtieraufzucht bei Eisbären ein sehr wichtiger Faktor. Zwar liegt die Wurfhöhle im abgeschiedenen hintersten Teil des Stalles, „wir haben aber zusätzlich rund um den Bereich der Wurfhöhle noch lärmdämmende Wände aus Strohballen aufgebaut“, so Zoodirektor Andreas M. Casdorff. „Wir wünschen allen Feiernden einen stimmungsvollen Jahreswechsel! Gleichzeitig möchten wir an alle appellieren, sich in der Nähe des Zoos besonders rücksichtsvoll zu verhalten.“

Von NP