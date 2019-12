Seit 20 Uhr: Polizei setzt Böllerverbot in Hannover durch

Hannover

Keine Böller und Raketen in großen Teilen von Hannovers Innenstadt: Das gilt auch 2019 in der Silvesternacht. Seit 20 Uhr setzt die Polizei das Verbot durch, das bis 3 Uhr am Neujahrstag gilt. Am Hauptbahnhof, Kröpcke und am Steintor hat sie sich mit ihren Einsatzkräften postiert.

Am Kröpcke ist die Lage um kurz nach 20 Uhr noch ruhig. Passanten schlendern über den Platz. Vor der Buchhandlung Hugendubel spielt ein Leierkastenmann. Per Lautsprecher informiert die Polizei über das Böllerverbot. Sie droht das „Zwangsmittel der Wegnahme und Vernichtung“ an, falls sich jemand der Regelung wiedersetzen sollte, dankt aber auch „für das Verständnis“ und wünscht einen „Guten Rutsch ins Neue Jahr“.

Böllerverbot zum zweiten Mal in Hannover

Ähnlich das Bild auf dem Ernst-August-Platz am Hauptbahnhof. Eine Familie mit Kindern führt illegal Raketen mit sich. Von einer Polizistin wird sie freundlich gebeten, damit zügig die Feuerwerks-Sperrzone zu verlassen.

Diese hat die Stadt in Absprache mit der Polizei zum zweiten Mal seit 2018 erlassen. Nachdem in den Jahren zuvor geradezu kriegsähnliche Zustände am Kröpcke und am Steintor geherrscht hatten, führte das zu einer deutlichen Beruhigung der Lage. Deshalb das Verbot auch in 2019. Stadt und Polizei hatten nach dem Jahreswechsel 2018/2019 ein positives Fazit gezogen.

Hier gilt das Böllerverbot

Die Verbotszone erstreckt sich vom Opernplatz über Kröpcke, Karmarschstraße bis zum Platz der Weltausstellung, Georgstraße bis zum Steintor und umfasst ebenso die Bahnhofstraße, den Ernst August Platz und den Bereich des Raschplatzes.

Am Rand der Verbotszone haben Stadt und Polizei Müllcontainer zur Entsorgung der Pyrotechnik aufgestellt, für die Kontrollen ist die Polizei zuständig, die dabei auch von einem Sicherheitsdienst unterstützt wird.

Von Christian Bohnenkamp