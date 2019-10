Silvester: Man braucht die Böller nicht wirklich

Hannover

Ja, die Umwelthilfe arbeitet weiter hart am Image des meistgehassten Vereins in Deutschland – ist die klagefreudige Organisation doch verantwortlich für die zunehmenden Fahrverbote in deutschen Städten. Und nun wollen die Umweltschützer uns auch noch das Silvesterfest vermiesen und den Menschen ein schlechtes Gewissen einreden, wenn sie zum Jahreswechsel einen Böller zünden.

Lieb gewonnene Tradition kontra vermüllte Straßen

Schlimm, sagen viele da sofort. Schließlich ist das Raketenanzünden vor der Haustür zusammen mit den Nachbarn eine lieb gewordene Tradition, auch in Hannover. Aber mal ganz ehrlich: Man braucht das nicht wirklich für eine gelungene Party zum Jahreswechsel. Eine Stunde lang unkoordinierter Lichterzauber am Himmel, tagelang verdreckte Straßen und für manche monatelanger Ärger, wenn eine Rakete das Haus in Brand gesetzt hat oder ein Böller zu nah am Körper explodiert ist.

Zentrale Lichtparty als Ansatz

Da macht ein Feuerwerk im Herrenhäuser Garten oder beim NP-Rendezvous im Stadtpark viel mehr Spaß – und die will auch niemand verbieten. Die wären auch ein gutes Vorbild für Silvester – eine zentrale Lichterparty in den Städten.Gerne auch mit Lasern statt Raketen. Ist übrigens auch eine Idee der Umwelthilfe – und eine, die man schnell aufgreifen sollte. Da freut sich nicht nur die Umwelt.

Von christian lomoth