Hannover

Es kracht und stinkt nicht, aber es gleicht einem Feuerwerk, es ist bunt, es hat etwas romantisches und es erfüllt seinen Zweck, das neue Jahr einzuläuten: Zum dritten Mal wird Enercity an Silvester seine emissionsfreie Feuerwerk-Lichtshow „zünden“.

Die warmen Brüder – so nennt Hannover die Kesselhäuser des Enercity-Heizkraftwerks Linden – werden von Mitternacht an fünf Minuten lang kunterbunt angeleuchtet und angeblitzt, bis sie wieder zu ihrer gewohnt beruhigenden rot-violettfarbenen Beleuchtung zurückkehren. Das „stille“ Feuerwerk in Linden sei möglich, so Enercity-Sprecher Carlo Kallen, „weil die 2013 installierte Steuertechnik der Rot-Violett-Anleuchtung des Heizkraftwerks Linden eine eigens für diese fünf Minuten vorgenommene Programmierung aufgespielt bekommt“.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das geruchs- und geräuschfreie Spektakel ist weithin sichtbar, niemand muss sich wie sonst auf der Ihmebrücke am Schwarzen Bären drängeln. Was ja ohnehin nicht erlaubt ist in diesem Jahr. An die Abstandsgebote in der Pandemie denken die Macher auch symbolisch mit – der mittlere der warmen Brüder bleibt auch während des virtuellen Feuerwerks unbeleuchtet und soll so an die Abstandsregel erinnern.

Von Petra Rückerl