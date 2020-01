Viele Einsätze in der Silvesternacht: So feiert das Netz Hannovers Feuerwehrleute

Hannover

Die Silvesternacht 2019/2020 hatte es für die Feuerwehren in Hannover in sich: So oft wie lange nicht mussten die Beamten der Berufsfeuerwehr in der Landeshauptstadt und die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren im Umland ausrücken. Dafür werden die Retter nun im Netz gefeiert. Auf der Facebook-Seite der NP ernten sie bei den Lesern viel Anerkennung und Wortes des Dankes.

„Da kann man nur noch DANKE sagen!!!!!! Danke für Euren Einsatz“, schreibt Stephan Behnke. Bastian Marquardt meint „Daumen hoch für alle Einsatzkräfte“. Nett auch, was Thomas Lange postete: „Schön, dass es euch gibt. Tausend Mal Danke!“ Und Marcus Mundt schrieb: „Vielen Dank an alle Einsatzkräfte... Ihr seid klasse...“.

Worte, die bei den Feuerwehren gut ankommen. „Für unsere Leute ist das Balsam auf ihre Seele“, sagt der stellvertretende Regionsbrandmeister Eberhard Schmidt. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute hatten auf das Feiern zum Jahreswechsel verzichtet und stattdessen die Feuerwehrhäuser besetzt, um im Ernstfall sofort zur Stelle zu sein. „Diese Kommentare sind eine super Würdigung und Anerkennung unserer Arbeit“, so Schmidt.

Tolle Wertschätzung

Ähnlich reagierte die hannoversche Berufsfeuerwehr: „Wir freuen uns, dass wir für unsere Arbeit in der arbeitsreichsten Nacht des Jahres so viele positive Rückmeldungen bekommen haben“, meint Sprecher Michael Hintz. Die Posts seien eine Wertschätzung dafür, dass hauptberufliche und Freiwillige Feuerwehrleute für die Menschen in der Region Hannover Schutz und Rettung rund um die Uhr gewährleisten.

Von Britta Mahrholz