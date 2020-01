Silbermond und Karneval: Das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover

Seit 1998 sind sie musikalisch in der gleichen Konstellation unterwegs – das ist im Popbusiness nicht selbstverständlich: Silbermond sind auf Tour und machen am Freitag Station in der Tui-Arena. Stefanie Kloß, Johannes und Thomas Stolle sowie Andreas Nowak sind eine eingeschworene Gang, schrieben Musikgeschichte mit Hits wie „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Symphonie“ oder „Krieger des Lichts“. „Schritte“ heißt nun das neue Album der Band aus Bautzen, „In meiner Erinnerung“ die erste Single-Auskopplung.

Um 20 Uhr geht das Konzert an der Expo-Plaza los, der Einlass beginnt um 18 Uhr. Besucher sollten rechtzeitig anreisen – wie immer wird die Taschenkontrolle allerhand Zeit in Anspruch nehmen. Karten für den Auftritt der Band mit viel Magie kosten 38,50 bis 58,50 Euro, ermäßigte Tickets für Kinder 23,51 bis 43,50 Euro. Mehr Infos HIER im Internet.

Gottwald-Jubiläum mit vielen Freunden

gottwald Quelle: Schmakeit

Seit 50 Jahren treibt sich Franz Gottwald auf den Bühnen dieses Landes herum – das soll gefeiert werden. „50 Years on Stage“ heißt das Programm, zu dem der hannoversche Gitarrist und langjährige Programmleiter des Mimuse-Festivals am Sonnabend ab 20 Uhr in den Theatersaal Langenhagen (Rathenaustraße 14) lädt. Mit dabei sind viele Freunde des Künstlers: unter anderem Alix Dudel, Stefan Klingebiel, Lothar Krist und viele mehr. Der Eintritt kostet 22,80 bis 28,40 Euro.

Hip-Hop für Kopfnicker von Siawash Sadat

SSIO Quelle: Chris Schwarz

Jetzt aber: SSIOliefern zuverlässig Kopfnickerbeats für Hip-Hop-Fans – ihr Konzert war für vergangenen März angekündigt, jetzt wird es nachgeholt (bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit). Sonntag um 20 Uhr geht es in der Swiss-Life-Hall los, der Einlass startet schon um 18 Uhr. Ssiawash Sadat wurde 1989 in Bonn geboren. Trotz zahlreicher Schulverweise meisterte er sein Fachabitur und begann ein BWL-Studium. Sein Credo: „Es ist nicht mein Ziel, ein Vorbild zu sein. Ich bin lieber Entertainer.“ Karten kosten 37 Euro.

Eugenesen feiern mit Showtänzen und Gesang

Im Hangar No.5 feiern die Euginesen. Quelle: Archiv

Büttenreden, Garde- und Showtänze, Gesang und Tanzmariechen: Die Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Eugenesen Alaaf verspricht ein vierstündiges Feuerwerk der Höhepunkte. Das wird am Sonnabend ab 19.11 Uhr im Hangar No.5 (Völgerstraße 5) in Wülfel gezündet. Durch das Programm führt Eugenesen-Präsident Rolf Ballreich. Und nach dem Programm gibt es natürlich Tanz und Party bis in den Morgen mit DJ Benny. Karten für die närrische Feier mit vielen Gästen kosten 17 bis 19 Euro.

Kultur-Tour im Freizeitheim Linden

Einen bunten kulturellen Nachmittag bietet das Freizeitheim Linden (Windheimstraße 4) am Sonntag. Von 13 bis 16 Uhr werden bulgarische und kurdische Tänze aufgeführt, dazu gibt es afrikanische Rhythmen. Eine Gitarrengruppe tritt auf und eine internationale Gesangsgruppe singt ihr Repertoire. Ein internationales Büfett rundet die Veranstaltung „Wir leben Vielfalt“ ab. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per Email an: Bettina.Kahle@Hannover-stadt.de

Ein Stück über die Freundschaft

Quelle: Oliver Kiesewetter

Wie viele Freunde brauchen wir? Was erhält Freundschaft? Und was hat Freundschaft mit einem guten Haarschnitt zu tun? Diesen Fragen geht das Theaterensemble der Herrenhäuser Kirche (Hegebläch 19) bei zwei Aufführungen am Wochenende nach. „Komm hair – und geh nicht mehr“heißt das Stück, das Sonnabend um 19.30 Uhr und Sonntag um 18 Uhr gespielt wird. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Kunst und Kulinarik in Ronnenberg

„Paare“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag beim Kunst-Entdeckertag von elf bis 16 Uhr in der Galerie per-seh (Lägenfeldtsraße 8, Ronnenberg) zu sehen ist. Dazu gibt es eine kulinarische Lesungvon Franziska Koschmidde über das, was zusammenhält und auseinanderbringt. Dazu werden Fingerfood, Tafelwasser und Wein gereicht. Mitmachen kostet 22 Euro, Anmeldungen unter Telefon 0511/89 90 58 88.

Die Altrocker geben sich die Ehre

Ein Fest für Fans des klassischen Rocks: Freitag stehen Uriah Heep (Foto), Nazareth und Wishbone Ash auf der Bühne der Swiss Life Hall! Ab 19 ( Einlass 17.30) Uhr können Rockfans headbangen, in Erinnerungen schwelgen und sich über Insideranekdoten amüsieren. Durch den Abend führt nämlich Andy Scott von der Band Sweet – er wird seinen Rockkollegen immer wieder ein paar Storys entlocken. Karten gibt es für 69,90 Euro.

Ein Wellnesstag im Misburger Bürgerhaus

Von Akupunktur bis Yoga: Am Sonntag findet im Bürgerhaus Misburg wieder der Infotag über alternative Heilmethoden und Wellnessangebote statt. Bereits zum 18. Mal lädt die Yoga-Gemeinschaft Misburg an die Seckbruchstraße 20. Von elf bis 17 Uhr kann man sich hier bei mehr als 50 Therapeuten und Beratern über Angebote und Methoden informieren lassen. Der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen ist frei.

