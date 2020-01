Siegerentwurf vorgestellt: Das ist das neue Bauprojekt an der Lathusenstraße

Hannover

Maisonettewohnungen oder Reihenhäuser? Senioren- oder Studentenappartements? Single-Haushalt oder Wohngruppe? An der Lathusenstraße soll alles das unter einem Dach entstehen. Als Bestandteil des neuen Wohngebietes in Kleefeld baut die Firma Böcon einen Gebäudekomplex mit einem Mix unterschiedlichster Wohntypen. Baubeginn ist voraussichtlich Anfang 2021. Die Preise für Eigentum sollen bei 4000 Euro pro Quadratmeter starten.

Für das Projekt hatten die Stadt und Böcon einen Architektenwettbewerb ausgerufen. Am Mittwoch stellte Stadtbaurat Uwe Bodemann den Siegerentwurf vor. Das Rennen machte das Büro SEP Architekten Bockelmann Klaus mit den Landschaftsarchitekten Dröge und Kerk. „Sie haben die Aufgabe exzellent bewältigt“, lobte Stadtbaurat Bodemann das Konzept der Sieger, das auf eine enge Verzahnung der verschiedenen Wohnformen setzt. In dem U-förmigen Komplex entstehen auf drei Geschossen 66 Wohnungen. Dass die Einheiten sich in Eigentum- und Mietwohnungen unterschiedlichster Größe aufteilen, ist soweit nicht ungewöhnlich. Dass in dem Komplex auch Reihenhäuser integriert werden, dagegen schon – sieben Stück davon sollen entstehen.

Studenten und Senioren unter einem Dach

Auch bei der Altersstruktur wird es an der Lathusenstraße sehr gemischt zugehen. Neben acht Studentenappartments sind vier Senioren- sowie fünf Rollstuhl-gerechte Wohnungen und sogar eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen geplant. Laut Bodemann werden insgesamt 25 Einheiten gefördert. Der Stadtbaurat hob zugleich das Konzept hervor, mit dem sich Böcon die Entwicklung der städtischen Fläche gesichert hatte: „Sie haben einen besonderen Hut in den Ring geworfen.“ Letztlich sei es bei der Vermarktung weniger um den Preis, sondern um eine gute Idee gegangen.

Preise ab 4000 Euro pro Quadratmeter

Eine Idee, der der Siegerentwurf auch bei der Entwicklung des Außengeländes Rechnung trägt. Der U-förmige Bau umschließt einen großen Innenhof, der viel Platz für Kontakte außerhalb der eigenen vier Wände bieten soll: Unter anderem sind Spielgeräte, ein Grillplatz und verschiedene Sitzgruppen geplant. Für Fahrräder wird eigens ein zweistöckiges Parkhaus gebaut, für Autos eine Tiefgarage mit 45 Stellplätzen sowie weitere Parkflächen im Freien. Böcon-Geschäftsführer René Böder sprach von einem „spannenden Projekt“ und steckte schon einen groben Zeitplan ab. Im Juni wird der Bauantrag gestellt. Läuft alles glatt, starten Anfang 2021 die Arbeiten. „Bezugsfertig könnten die Wohnungen dann Mitte 2022 sein“, sagte Böder und legte auch in Sachen Preise die ersten Karten auf den Tisch: Sie sollen bei 4000 Euro pro Quadratmeter beginnen. Kein Schnäppchen. Aber: „Der Preisdruck im Baugewerbe ist enorm“, so Böder. Potentielle Käufer lassen sich davon jedenfalls nicht abschrecken. Laut Böcon gibt es bereits einige Interessenten.

Lesen Sie auch:

Das sind Hannovers wichtigste Bauprojekte

Hannover ist geschrumpft – weil Wohnen zu teuer ist?

Neue Kleingärten für den Kronsberg

Lathusenstraße: Versorgungskasse feiert Richtfest

Eigentumswohnungen in moderner Architektur

Von André Pichiri