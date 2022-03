Sieben SPD-Verbände wollen Gerhard Schröder aus SPD werfen

Hannover

In der SPD mehren sich offenbar die Forderungen nach einem Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder. Mit seiner Treue zu Wladimir Putin und Gazprom ist der 77-Jährige seiner Partei schon lange ein Dorn im Auge.

Bei der zuständigen Schiedskommission der SPD in Hannover sollen mittlerweile sieben Anträge auf ein Parteiordnungsverfahren anhängig sein. Zu den Antragstellern gehören demnach zwei Kreisverbände sowie fünf Ortsvereine.

Schiedskommission will auf mündliches Verfahren verzichten

In der Schiedskommission der SPD in Hannover sind, so schreibt es das Parteiengesetz vor, nur Mitglieder, die kein Parteiamt innehaben. Auch der Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, soll der Schiedskommission angehören. Wie lange das Prüfverfahren dauern wird, ist ungewiss. Erst wenn dieses abgeschlossen sei, werde die Partei informiert, so ein SPD-Mitglied.

Wie das Magazin „Der Spiegel“ berichtet, habe die Schiedskommission intern vorgeschlagen, auf ein mündliches Verfahren zu verzichten und den Fall stattdessen schriftlich zu behandeln. Die Antragsteller haben demnach bis Anfang April Zeit, sich auf ein Verfahren zu einigen. Es werde damit gerechnet, dass alle sieben bisher eingegangenen Anträge gemeinsam behandelt werden, weil sich die Begründungen für einen Parteiausschluss Schröders stark ähnelten.

Altkanzler Schröder gibt SPD bisher keine Stellungnahme

Der Altkanzler selbst hat dem Bericht zufolge bisher vor der Schiedskommission keine Stellungnahme abgegeben. Ob er sich in dem Ordnungsverfahren von einem Anwalt vertreten lasse, sei noch offen. Möglicherweise verzichte er auch gänzlich darauf, sich zu äußern, schreibt „Der Spiegel“.

Doch wie hoch sind die Erfolgschancen eines Parteiausschlussverfahrens gegen den ehemaligen SPD-Bundeskanzler? Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Anke Rehlinger hält einen schnellen Parteiausschluss Schröders wegen der Mandate bei russischen Energiekonzernen für unwahrscheinlich. „Das Verfahren kann leider dauern“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Fall sei “besonders schwierig, weil es ein Präzedenzfall ist“. Rehlinger: „Wir hatten es noch nicht, dass ein früherer Bundeskanzler sein Geld später mit russischem Gas verdient und Russland mit einem Präsidenten als Aggressor dann die Ukraine überfällt.“

Wie wahrscheinlich ist ein Parteiausschluss des Altkanzlers?

Auch in der SPD Hannover schätzt man die Erfolgsquote gering ein. Hinter vorgehaltener Hand heißt es: „Es gibt keine Chance, dass Gerhard Schröder aus der SPD fliegt.“ Ein entscheidender Knackpunkt seien vor allem die deutschen Gas-und Öl-Importe aus Russland, heißt es weiter: „So lange Deutschland mit den Unternehmen handelt, in dessen Aufsichtsratsposten Gerhard Schröder sitzt, so lange also Gas durch Nordstream 1 fließt, ist der Altkanzler damit quasi legitimiert. Anders wäre es, wenn er für ein russisches Unternehmen arbeiten würde, das auf der ’Schwarzen Liste’ steht.“

