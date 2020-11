Hannover

Eine hellgraue Spur zieht sich durch das sonst dunkle Wasser des Sieben-Mete-Teichs in Döhren. Die Verfärbung im Wasser startet hinter einem kleinen Boot, das eine schwimmende Wasserplattform schiebt. Auf ihr steht ein Container gefüllt mit einer Wasserchemikalie: Polyaluminiumchlorid. Das Mittel kommt sonst im Bereich der Abwassertechnik oder Trinkwasseraufbereitung zum Einsatz. Am Dienstag ist das Aluminiumchlorid Teil der sogenannten „ Phosphorfällung“ in einem der drei Ricklinger Kiesteiche. Diese Maßnahme soll vorsorglich die Vermehrung der Algen im Sieben-Meter-Teich im kommenden Sommer eindämmen.

Martina Dahms vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Stadt Hannover steht am Ufer des Teichs: „Der Sieben-Meter-Teich hat ein Alleinstellungsmerkmal, weil er eine FKK-Badestelle ist“, sagt sie. Allerdings habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit Algen gegeben. Bereits im Januar 2020 färbte die Burgunderalge den als Badegewässer freigegebenen Kiesteich rot. „Das war ein massives Problem“, erinnert sich Gerhard Dydzik vom Gesundheitsamt der Region Hannover. Er steht neben Dahms und wartet gespannt auf das kleine Boot, das langsam zurück zum Ufer kommt.

„Der Sieben-Meter-Teich hat ein Alleinstellungsmerkmal, weil er eine FKK-Badestelle ist“, findet Martina Dahms von der Stadt Hannover. Deshalb wird der Teich mit Aluminiumchlorid behandelt, damit im Sommer die Blaualgen nicht wieder das Badevergnügen verhindern. Quelle: Peschke

„In diesem Jahr gab es für die Badegäste am Sieben-Meter-Teich immer wieder Warnungen und auch ein Badeverbot“, weiß Dydzik, der für die Badegewässerüberwachung im Sommer zuständig ist. Grund dafür sind die gesundheitsschädigenden Stoffechselprodukte, die die Algen ausscheiden. Wenn Badegäste dennoch im Teich schwimmen oder die Algen schlichtweg zu spät erkennen, sind oftmals Hautreizungen, Durchfall und Erbrechen die Folge.

„Wir hatten fast täglich Anfragen von besorgten Bürgern“, weiß Dahms. Um das Algenproblem zu lösen, hat sich die Stadt Hannover mit der Wasser- sowie der Naturschutzbehörde kurzgeschlossen – und für 23.000 Euro ein externes Büro für Gewässerschutz engagiert.

Jürgen Spieker (links) vom Büro KLS-Gewässerschutz bringt mit seinem Kollegen die Wasserchemikalie im Sieben-Meter-Teich aus. Quelle: Peschke

Jürgen Spieker vom Büro KLS-Gewässerschutz ist Experte im Bereich der sogenannten „ Seentherapie“. Er steigt aus dem Boot am Ufer des Sieben-Meter-Teichs und wirkt zufrieden: „Die erste Runde war super. Wir haben das Aluminiumchlorid vom Ufer in einer Spirale bis zur Mitte des Teichs ausgebracht“, berichtet er den Vertretern von Stadt und Region, Dahms und Dydzik. Der November sei ein optimaler Zeitpunkt für eine „ Phosphorfällung“. In den Wintermonaten sei ein hoher Anteil an gelöstem Phosphor im Teich – und der wird mittels Aluminiumchlorid gebunden. „Die Phosphate sinken dann in Form von Flocken auf den Gewässergrund ab und bleiben dort liegen“, erklärt Spieker. Dadurch werde den Algen die Nahrungsgrundlage entzogen. „Die Chemikalie ist völlig ungefährlich“, betont Spieker.

Zufrieden: Jürgen Spieker vom Büro KLS-Gewässerschutz bearbeitet den Sieben-Meter-Teich mit Aluminiumchlorid. Der Teich bekommt eine sogenannte „Seentherapie“. Quelle: Peschke

Der Sieben-Meter-Teich sei besonders nährstoffreich und dadurch besonders anfällig für Blaualgen, weil er zum Überschwemmungsgebiet der Leine zählt. „Bei Hochwasser werden immer wieder neue Nährstoffe in den Teich gespült, von dem sich die Algen dann ernähren können“, sagt Spieker. Ein weiterer Grund für das hohe Phosphorvorkommen, sei aber auch die Badenutzung. „Die Badegäste können selbst dazu beitragen, dass nicht noch mehr Phosphor ins Wasser gelangt, indem sie zum Beispiel Sonnencreme ohne Phosphate nutzen,“ rät Spieker während der den nächsten Container auf die Wasserplattform verlädt. Dann steigt er ins Boot und startet er die zweite Runde der Phosphorfällung auf dem Sieben-Meter-Teich.

Hoffentlich im Sommer algenfrei: Die FKK-Badestelle am Sieben-Meter-Teich ist „die Badewanne der Ricklinger“, sagt Gerhard Dydzik vom Gesundheitsamt. Quelle: Peschke

Drei Container voller Aluminiumchlorid wurden am Dienstag im Sieben-Meter-Teich verteilt. Am Mittwoch werden weitere drei Container ausgebracht. „Wir hoffen stark, dass die Badewanne der Ricklinger im kommenden Jahr algenfrei bleibt,“ sagt Dydzik.

Von Sophie Peschke