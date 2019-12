Sie gehen sonst oft leer aus: 435 Geschenke für Obdachlose verteilt

Hannover

Eine wirklich schöne Bescherung: 435 Geschenke hat die Obdachlosenhilfe Hannover gemeinsam mit Helfern und Spendern am Donnerstag an Wohnungslose und Bedürftige am Andreas-Hermes-Platz hinterm Bahnhof verteilt. „Für so manchen ist das heute das einzige Geschenk, dass sie zu Weihnachten bekommen“, sagt Karin Makrygiannis von dem Verein.

„Zurzeit ist die Stadt gefüllt mit Menschen, die Weihnachtseinkäufe machen und sich auf ein schönes Fest zuhause einstellen. Jetzt ist das Leben für die Obdachlosen besonders hart“, weiß Makrygiannis. Seit Wochen hat sich die Obdachlosenhilfe, die zweimal wöchentlich Essen hinterm Bahnhof austeilt, auf ein Fest für die Menschen auf der Straße vorbereitet, Spender angesprochen, ein Festessen gekocht.

Mützen von der Bahn, Gutscheine von McDonalds

Es hat sich gelohnt: Eine ganze Reihe von Ständen stehen auf dem Platz, dazwischen kommt weihnachtliche Stimmung auf. Während auf der einen hier Teller mit Gulasch, Rotkohl und Knödeln über den Tresen wandern, können sich die Besucher nebenan mit warmer und frischer Kleidung eindecken.

„Lecker!“: Holger Müller (57) lässt sich das Festessen hinterm Bahnhof schmecken. Quelle: Christian Behrens

Spenden kommen von den Kirchen, der Bonifatiusschule in der List, der St. Ursula-Schule in der Südstadt, aber auch von Supermärkten oder der Deutschen Bahn. Die McDonalds Filiale im Hauptbahnhof ist da und verteilt Essensgutscheine für rund 300 Menüs. „Das finde ich besonders toll“, sagt der Vereinsvorsitzende Mario Cordes. „Denn an Heilig Abend bekommen die Obdachlosen sehr schwer etwas anderes zu essen – viele Einrichtungen haben zu!“

Höhepunkt der Veranstaltung ist aber der Stand mit den Geschenken – und zwar nicht nur für die Geschenke-Empfänger. Dort verteilen Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hellendorf persönlich Präsente – alleine 190 haben sie in ihrem Ort gesammelt und verpackt. „Zwei Abende hat das gedauert“, sagt Johanna Kahlmeyer mit einem Lachen. „Uns war es aber wichtig, die Sachen selbst zu übergeben, zu sehen, welche Freude sie bereiten. Die Reaktion motiviert uns für die nächsten Jahre!“

Die Freude ist auf beiden Seiten: Die Jugendfeuerwehr Hellendorf verteilt Geschenke. Quelle: Christian Behrens

Wer vorher schon etwas Spenden will, ist willkommen, sagt Karin Makrygiannis. „Nach Weihnachten nimmt die Spendenwilligkeit meist rapide ab. Doch der richtige Winter kommt erst noch, und die Bedürftigen brauchen warme Kleidung, Schlafsäcke, ISO-Matten“, sagt sie. „Diesen Winter wollen wir unbedingt verhindern, dass Hannover einen Kältetoten bekommt!“

Kontakt, unter 0157 / 554 335 09, per Mail an info@obdachlosenhilfe.org oder im Internet unter www.obdachlosenhilfe.org.

Von Simon Polreich