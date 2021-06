„Sicherheitsnetz“: Hannovers Kitas bekommen ab dem 21. Juni Lolli-Corona-Tests

Hannover

Einige Umland-Kommunen haben sie bereits für ihre Kitas verteilt, jetzt steigt auch die Stadt Hannover in die kostenlose Vergabe von „Lolli-Tests“ in den städtischen Kindergärten und Kitas der freien Träger ein. Etwa 15.500 Kindergartenkinder-Testa auf Corona stellt die Stadt den Einrichtungen zur Weitergabe an Eltern oder Erziehungsberechtigte zur Verfügung. Die Verteilung ist ab Montag, 21.Juni, geplant, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Bei dem „Lolli-Test“ wird dem Kind für etwa zehn Sekunden ein kurzes Stäbchen unter die Zunge gehalten werden – einige Minuten später ist das Ergebnis da. Das ist zwar etwas ungenauer als herkömmliche Tests, kommt bei den Kindern aber an. Jede Kita erhält Test-Kits für zwei Tests pro Woche und Kind. Der Vorrat soll für zwei Monate reichen – für August hat das Land Tests für alle Kitas angekündigt. Die „Lolli-Test“ sollen die Eltern morgens freiwillig zu Hause durchführen, die Test-Kits gibt es in der Kita.

OB Onay: „Wir spannen noch ein Sicherheitsnetz“

„Der regelmäßige Einsatz von Tests sichert den Aufenthalt in der Kita zusätzlich ab. Gemeinsam mit den übrigen Infektionsschutzmaßnahmen spannen wir damit ein Sicherheitsnetz. Der Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten“, so Oberbürgermeister Belit Onay am Mittwoch.

Dass die Stadt Hannover erst jetzt mit den Kita-Testungen beginnt, hat mit zurückliegenden Aussagen vom Land Niedersachsen zu tun. Im April wurde den Städten zunächst mitgeteilt, dass das Land zentral die Test-Kits beschafft und die Kommunen nicht tätig werden sollten, um eine Konkurrenzsituation unter den Test-Angeboten zu vermeiden.

Kosten für die 15.500 Lolli-Tests übernimmt das Land

Im Mai hieß es dann vom Land, Kommunen könnten die Tests doch selber beschaffen, doch dafür sei noch eine Förderichtlinie notwendig. Die liegt seit Anfang Juni nun vor, und nach einer Ausschreibung, was diese Tests letztlich leisten müssen, kann die Stadt Hannover nun mit den Lolli-Tests in ihren Kindergärten starten. Die Kosten für die 15.500 Test-Kits erstattet rückwirkend das Land Niedersachen.

Der Fokus bei den staatlichen Bemühungen, die Corona-Infektion frühzeitig zu erkennen und Infektions-Ketten zu durchbrechen, liegt inzwischen auf den Jüngeren, da die Durchimpfung der älteren Altersgruppen voranschreitet. Ende April hatte das Land knapp 19 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen bereitgestellt – für die rund 220.000 Kinder zwischen drei und sechs Jahren, die einen Kindergarten besuchen oder in der Tagespflege betreut werden.

Von Andreas Voigt