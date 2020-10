Hannover

Mehr als 30 Tagesordnungspunkte, eine Aktuelle Stunde und das Ganze als Premiere: Erstmals hat der Rat im Kuppelsaal getagt. Coronona-bedingt war das Gremium schon vor Monaten ins Hannover Congress Centrum ausgewichen. Jetzt sollten die Abstände noch größer sein.

Ohnehin muss in den nächsten Tagen geregelt werden, wie Ausschusssitzungen oder die Einbringung des Haushaltes (vorgesehen für den 19. November) laufen können. Die Reihen lichten sich: Wer als Ratsmitglied zu einer Risikogruppe gehört, überlegt intensiv, ob er sich lange Diskussionen anhören sollte.

„Unhaltbare Zustände“

Vor allem, wenn die so wenig bringen wie die Aktuelle Stunde, beantragt von den „Hannoveranern“. Einmal mehr ging es um Sicherheit und Sauberkeit in der City, einmal mehr wurden die Problemgebiete benannt – angefangen vom Weißekreuzplatz und Raschplatz über den Hauptbahnhof bis hin zum Steintor. „Absolut unhaltbare Zustände“ prangerte Jens Böning an, beklagte Drogenhandel, Messerstechereien, Saufgelage.

Ein düsteres Bild, geteilt von der AfD, mit Abschwächungen wahrgenommen bei der CDU. SPD und Grüne dagegen verwiesen auf Bürgerbefragungen zu Sicherheit und Sauberkeit. Straftaten hätten abgenommen; die Sauberkeit sei – das erkannte auch die FDP an – durch intensivierte Reinigungsintervalle, den Einsatz von Müllfahndern und die Müllmelde-App gestiegen.

Dass es in der City noch viel zu tun gilt, ist allen Fraktionen klar. Dauernde Kameraüberwachung als Allheilmittel aber wollen nur „Hannoveraner“ und AfD.

Von Vera König