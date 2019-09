Sicherheit in Hannover: Das sagen die OB-Kandidaten

Hannover

Wie beurteilen Sie das Thema Sicherheit in den Problembereichen um Hauptbahnhof und Steintor?

Marc Hansmann ( SPD): „Am Raschplatz und im Steintor häufen sich die Probleme mit Drogen- und Gewaltkriminalität. Polizei und Ordnungsdienst haben bereits mit einer verstärkten Präsenz reagiert. Trotzdem müssen wir nüchtern feststellen, dass das bauliche Konzept für den Raschplatz gescheitert ist. Hannover sollte so mutig sein, hier neu und umfassend zu denken. Die Stadt braucht ein „4-S-Konzept“, wie ich es nenne: Wir stärken das Sicherheitsgefühl durch die Präsenz der Polizei, wir verbessern die Sauberkeit, bauen die Sozialarbeit aus und setzen dort, wo es notwendig ist, auch städtebauliche Veränderungen um.“

Belit Onay (Grüne):„Die Polizei hat in ihrem letzten Sicherheitsbericht deutlich weniger Straftaten im Stadtteil Mitte gezählt als noch im Vorjahr. Insofern weist einiges darauf hin, dass sich die objektive Sicherheitslage verbessert hat. Die Polizei hat hier einen guten Job gemacht und arbeitet bereits eng mit der Stadt und den Beteiligten zusammen. Wenn es um wohnungslose Menschen rund um den Bahnhof geht: Sie brauchen in erster Linie Hilfe. Anders ist die Situation rund um den Steintorplatz, der mit seiner Gewalt- und Drogenproblematik tatsächlich ein Kriminalitätsschwerpunkt ist – bei einem ganz anderen Milieu als am Bahnhof.“

Eckhard Scholz ( CDU):„Die Situation rund um den Hauptbahnhof steht sinnbildlich für eine Sicherheitspolitik, die Probleme ignoriert, statt sie zu lösen. Dort gibt es mehr Straftaten und körperliche Gewalt als in anderen Großstädten. Doch gehandelt hat die Stadtspitze nicht. Das werde ich ändern. Es ist Zeit, sich der Situation zu stellen. Hierzu gehört, auch die sozialen Maßnahmen zu verstärken. Wenn die Angebote stimmen, werden sie auch angenommen.“

Wie beurteilen Sie das Thema Sauberkeit in den Bereichen um Hauptbahnhof und Steintor ?

Marc Hansmann: „Wie jeder andere, der hier regelmäßig unterwegs ist, weiß ich, dass auch die Sauberkeit in diesen Bereichen ein Problem ist. Die Verschmutzung geht einher mit sozialen Problemen wie Obdachlosigkeit und Sucht. Es wird deswegen nicht ausreichen, dass die Frauen und Männer der Stadtreinigung einfach häufiger vorbeikommen. Auch hier muss es vielmehr eine umfassende Lösung geben, die Sicherheit, Sozialarbeit, Sauberkeit und Städtebau mitdenkt.“

Belit Onay: „Am Steintor sind insbesondere die nächtlichen Partygänger am Wochenende verantwortlich für den Müll – hier hilft die Kehrmaschine sowie mehr Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Am Drehkreuz Hauptbahnhof werden soziale Problemlagen besonders sichtbar – die sich aber nicht mit einem Ordnungsdienst lösen lassen. Sucht verschwindet nicht, wenn man die Süchtigen auf andere Plätze verdrängt. Ich schlage deshalb eine Sozialraumkonferenz vor, um alle Beteiligten an einen Tisch zu holen: Anlieger ebenso wie Hilfseinrichtungen und Vertreter der Betroffenen.“

Eckhard Scholz:„Das Thema Sauberkeit im Stadtzentrum ist eng mit der dort zu beobachtenden Drogen- und Beschaffungskriminalität verknüpft. Rund um den Hauptbahnhof müssen wir feststellen, dass sich ganze Straßen und Plätze der öffentlichen Nutzung entziehen, weil sie von Trinkern und Drogenabhängigen in Beschlag genommen, vermüllt und sogar als Notdurftstätte zweckentfremdet werden. Das dürfen wir nicht tolerieren. Der Hauptbahnhof ist nicht nur wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Bürger, sondern oft auch der erste Eindruck, den unsere Gäste von uns bekommen.“

Wie gehen Sie mit der Drogen-, Trinker- und Obdachlosenszene an Hauptbahnhof und Steintor um, wenn Sie OB werden?

Marc Hansmann:„Alle Menschen, die in Hannover leben, gehören zu dieser Stadt. Obdachlosen und den Menschen mit Suchtproblemen will ich durch eine verstärkte Sozialarbeit langfristig helfen. Eine Verdrängung aus der Innenstadt ist keine Lösung, sondern verlagert die Probleme nur in andere Stadtteile. Wir müssen aber auch anerkennen, dass einige Gruppen für die Sozialarbeit kaum noch zu erreichen sind. Einige osteuropäische Männergruppen etwa lehnen fast jede Ansprache ab. Hier sind nicht nur fremdsprachige Streetworker gefragt, sondern auch regelmäßige Kontrollen durch den Ordnungsdienst.“

Belit Onay: „Ich setze auf Hilfe statt Ausgrenzung. Mit einem neuen Ton und einer neuen Haltung können wir die Situation vor Ort entspannen. Ich möchte die bestehende Sozialarbeit wirksamer machen und den Sozialarbeitern ermöglichen, den Menschen eine Alternative zum Leben auf der Straße zu geben. Das bedeutet mehr und vor allem menschenwürdige Unterkünfte für Wohnungslose. Es meint aber auch, dass wir die Möglichkeit für individuelle Hilfen flexibler handhaben als bisher und sie besser koordinieren.“

Eckhard Scholz:„Ich werde die Szene nicht ignorieren, sondern echte Lösungsansätze erarbeiten und durchsetzen. Wir müssen beides tun: Konsequent handeln und Fehlverhalten unterbinden, aber auch soziale Hilfe anbieten. Alkoholverbot und Platzverweise würden das Problem nur verlagern. Daher möchte ich sowohl die Präsenz des städtischen Ordnungsdienstes erhöhen als auch zentrale und niedrigschwellige Angebote für Abhängige und Obdachlose schaffen – gemeinsam mit allen Beteiligten. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe, die Angebote müssen aber auch so ausgestaltet sein, dass sie nachgefragt werden. Ich habe den Eindruck, die Stadtspitze hat bei dem Thema resigniert.“

Inwieweit haben aus Ihrer Sicht Sicherheit und Sauberkeit Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Menschen in Hannover ?

Marc Hansmann:„Ich beobachte, dass die gefühlte Unsicherheit in Hannover wächst, obwohl die Kriminalität zurückgeht. Wenn sich insbesondere Frauen in der Stadt am Abend oder in der Nacht nicht sicher fühlen, darf die Stadt das nicht ignorieren. Auch hier will ich umfassend denken und gemeinsam mit den Bürgern Maßnahmen diskutieren und umsetzen: Wo müssen wir die Polizeipräsenz erhöhen? Wo muss die Stadtplanung eingreifen und Angsträume beheben, zum Beispiel indem die Stadt mehr Straßenlaternen aufstellt oder hohe Hecken und Büsche entfernt, die die Sicht versperren?“

Belit Onay: „Das Sicherheitsgefühl der Menschen in Hannover ist sehr unterschiedlich. Mir ist es wichtig, dass sich alle – ob Senioren oder Jugendliche, ob Männer oder Frauen, ob wohnungslos oder nicht – in Hannover sicher fühlen können. Dazu können wir neben einer guten Sicherheitslage auch durch sinnvoll beleuchtete Wege oder bauliche Veränderungen beitragen, ebenso durch Aufklärungsarbeit und Bürgersprechstunden. Aber wenn Ängste bewusst geschürt werden und zur Ausgrenzung ganzer Personengruppen führen, fehlt mir jedes Verständnis.“

Eckhard Scholz:„ Sauberkeit hat maßgeblichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Menschen. Dieser Zusammenhang ist empirisch belegt, und wir wissen auch, dass es in sauberen Gebieten weniger Straftaten gibt. Hannover ist insgesamt eine schöne und saubere Stadt, doch immer mehr Gegenden verwahrlosen zunehmend – sowohl in der Umgebung des Hauptbahnhofes als auch in den Stadtteilen der Peripherie. Hinzu kommen Dunkelheit, Drogenkriminalität und die Gefahr körperlicher Gewalt, die in Hannover größer ist als in anderen Großstädten.“

Welche Veränderungen würden Sie ordnungspolitisch vornehmen, wenn Sie OB werden?

Marc Hansmann:„ Sicherheit, Sauberkeit, Sozialarbeit und Städtebau zusammenzudenken bedeutet am Beispiel Raschplatz, den Kontaktladen Mecki der Diakonie in die frühere Polizeistation zu verlagern und somit das Angebot deutlich auszuweiten. Um Konflikte zu vermeiden, will ich die Wege von Passanten und Reisenden von den Treffpunkten der sogenannten Trinkerszene räumlich trennen, indem wir den Durchgang vom Raschplatz zum Andreas-Hermes-Platz schließen. Die Aufgabe von Polizei und städtischem Ordnungsdienst ist es, die klaren Regeln am Raschplatz sowie dem Andreas-Hermes-Platz strikt zu kontrollieren.“

Belit Onay: „Um echte Kriminalitätsschwerpunkte in den Griff zu bekommen, will ich enger mit der Polizei zusammenarbeiten. Im Unterschied zum städtischen Ordnungsdienst ist die Polizei für die Verbrechensbekämpfung ausgebildet und verfügt über die rechtlichen Mittel. Dies gilt vor allem für den Drogenhandel, der einen großen Anteil an vielen der oben beschriebenen Probleme hat. Die Rolle des städtischen Ordnungsdienstes sehe ich vor allem darin, Präsenz zu zeigen, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und auf Feldern wie nächtlicher Ruhestörung aktiv zu sein – hier kann er die Polizei entlasten.“

Eckhard Scholz:„Die Stadt muss mehr Präsenz zeigen und ihre eigenen Bemühungen trotz bestehender Kooperationen mit der Polizei deutlich intensivieren. Ich trete an mit einem klaren Versprechen: Sollte ich OB werden, verdopple ich die Anzahl der Stellen im Ordnungsdienst auf 100 Beschäftigte und stelle sicher, dass diese nicht nur im Stadtzentrum, sondern in allen Stadtteilen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus möchte ich die soziale Ansprache verbessern und Perspektiven für Menschen schaffen, die bislang vergessen worden sind.“

„Wichtige Baustellen“: Das sagen die anderen OB-Kandidaten

Was erwarten die anderen vom neuen Oberbürgermeister, wenn es um Sicherheit und Sauberkeit in Hannover geht? Auch der OB-Kandidat der AfD, Joachim Wundrak, hat sich gegenüber der NP zu diesem Themenkomplex geäußert.

Dirk Machentanz, Vorsitzender der Gruppe Linke und Piraten, erwartet vom neuen OB, dass er „ Hannover als Stadt für alle begreift“. Er müsse einen Ausgleich zwischen den (auch gefühlten) Sicherheitsinteressen der Bürger und den Wünschen der Menschen am Rand der Gesellschaft finden. Letztere würden „oft als Sicherheitsproblem herabgewürdigt“, meint Machentanz. Für mehr Sicherheit und mehr Sauberkeit würden nicht nur Ordnungskräfte benötigt, sondern auch Sozialarbeiter. Durch Bereitstellung von bezahlbaren Wohnraum ließen sich auch viele Probleme lösen.

Die Fraktion Die Hannoveraner verlangen vom neuen OB, dass er neue Prioritäten setzt: „Die öffentliche Ordnung in der Stadt muss aus hygienischen und ästhetischen, aber auch aus sozialen und kriminalpräventiven Gründen deutlich verbessert werden. Die um sich greifende Verwahrlosung im Stadtbild muss gestoppt werden“, sagt Fraktionschef Jens Böning. Dazu zähle die Bekämpfung der Obdachlosigkeit und eine Verstärkung des Bewusstseins der Bürger für die allgemeine Sauberkeit. Auch müsse der künftige OB dafür sorgen, dass die aggressive und belästigende Bettelei unterbunden werde.

Sicherheit und Sauberkeit sind aus Sicht von Wilfried Engelke, Fraktionsvorsitzender der FDP, für den nächsten OB wichtige Baustellen, weil beides wichtig ist für die Lebensqualität in Hannover: „Saubere Wege steigern das subjektive Sicherheitsgefühl“, so der Liberale. Der städtische Ordnungsdienst sei ein guter Ansatz. Aufgabe des neuen Stadtoberhaupts wäre, diesen guten Ansatz auszubauen und die Zusammenarbeit mit der Polizei zu intensivieren.

Julian Klippert, Fraktionsvorsitzender von Die FRAKTION, erwartet vom nächsten OB, dass er die „ Problembereiche am Hauptbahnhof anerkennt.“ Die Menschen am Rand der Gesellschaft dürften nicht weiter durch Ordnungsdienste verdrängt werden. Klippert verlangt, dass das neue Stadtoberhaupt sich „vor die Süchtigen, Obdach- und Wohnungslosen“ stellt. Es müsse mit Land, Region und den entsprechenden Organisationen dafür sorgen, dass „endlich genügend investiert wird, um den Leuten adäquate Schlafmöglichkeiten, gesundheitliche Versorgung und Hilfe zur Selbsthilfe anbieten zu können“. Mehr als 6000 Menschen ohne Dach über dem Kopf seien „nicht hinnehmbar“.

„Ich erwarte vom neuen OB ein klares Bekenntnis zu Sicherheit und Ordnung als Kernaufgabe staatlichen und städtischen Handelns“, so Joachim Wundrak, der Oberbürgermeister-Kandidat der AfD. Der Ex-General will, dass der nächste Oberbürgermeister Probleme offen und schonungslos anspricht. Und: „Dass er zum Beispiel zur Kenntnis nimmt, dass Hannover in der Rangliste der gefährlichsten Städte Deutschlands regelmäßig ganz weit vorn landet. Das darf so nicht bleiben.“ Er verlange das vom neuen OB, was er selbst tun würde: „Ich würde mich intensiv bei allen Beteiligten vor Ort informieren und gemeinsam mit ihnen Strategien und Pläne entwickeln, diese fortwährend kommunizieren – und schrittweise realisieren.“

Von Britta Mahrholz