Sicherheit: Südstadt ist nicht gleich Südstadt

Ist Hannovers Südstadt ein unsicherer Ort? Ja, glaubt man den blanken Zahlen des gerade erschienenen Sicherheitsberichts von Polizei und Stadt. Die meisten Bewohner des Stadtteils sind allerdings anderer Auffassung: „Ich fühle mich hier wohl und sicher“, sagt Moni (55), die seit 35 Jahren in der Südstadt lebt. Fakt ist auch, dass Südstadt nicht gleich Südstadt ist.

Im Sicherheitsbericht für das Jahr 2020, der ausschließlich Straftaten im öffentlichen Raum abbildet, schneidet die Südstadt schlecht ab: Nach dem Bezirk Mitte, wo die Zahl der Straftaten auf 21.368 Delikte (plus 2005) nach oben schnellte, folgt der Bezirk Südstadt-Bult auf Platz zwei der Bereiche mit gestiegener Kriminalität.

Mehr Kriminalität nur in der Südstadt

Auffällig: Die Delikte nahmen nur in der Südstadt, nicht im Stadtteil Bult zu. 4431 Straftaten registrierte die Polizei – 542 mehr als 2019. Und auch in dem Jahr hatte in der Südstadt die Kriminalität schon um knapp 200 Fälle im Vergleich zu 2018 zugenommen.

Ruhig und idyllisch: Der Stephansplatz. Quelle: Behrens

Was ist also los in der Südstadt? Beispiel Stephansplatz: Hier genießen die Menschen am Sonnabend den schönen Sommertag, sitzen unter den Bäumen auf Bänken, Jugendliche spielen auf dem Bolzplatz Fußball. Fabienne (25) und Leon (26) spielen Tischtennis – und wundern sich, dass es in ihrem Stadtteil unsicher sein soll. Dass in der Südstadt viele Fahrräder geklaut werden, das hat die 25-Jährige schon mitbekommen. „Es gibt auch viele Graffiti“, sagt Fabienne und zeigt auch die besprühte Tischtennisplatte: „Aber das ist kein Grund hier wegzuziehen“, sagt sie.

In der Südstadt (hier An der Questenhorst) gibt es viele Fahrräder, die draußen stehen. Die Zahl der Dienststähle hat 2020 zugenommen. Quelle: Mahrholz

In der Tat sind 2020 die Diebstahlsdelikte auf 1389 gestiegen (plus 29). 483 Räder wurden in der Südstadt geklaut – 68 mehr als ein Jahr zuvor. Außerdem gab es 22 Raubdelikte (plus sechs). Auch der 55-jährigen Moni wurde schon ein Fahrrad gestohlen: „Sogar aus dem Innenhof“, sagt sie. Auswirkungen auf ihr Sicherheitsgefühl hatte das aber nicht: „Hannover ist die schönste Stadt, die Südstadt der schönste Stadtteil – und ich will hier nicht weg“, so die 55-Jährige. Greif (62) geht es genauso: „Die Lebenssituation in der Südstadt ist gut.“

Plausch am Bertha-von-Suttner-Platz: Sigrid Peter, Elsbeth Lerch und Lucie Helms (von links). Quelle: Behrens

Moni und Greif betonen auch, dass Südstadt nicht gleich Südstadt ist. Bertha-von-Suttner-Platz, Geibelstraße, Stephansplatz: Alles schöne Ecken, die nicht zu vergleichen sind mit der Marienstraße zum Beispiel: Auf der einen Seite ist die ruhige Wohngegend mit vielen Altbauten, Spielplätzen, kleinen Läden und Familien, die dort Zuhause sind. Auf der anderen Seite gibt es das bunte Treiben an einer viel befahrenen Straße mit Geschäften und Restaurants.

Raub auf der Marienstraße

Franca (63) arbeitet in einem Laden an der Marienstraße. Sie beobachtet schon länger, dass nicht nur angenehmes Publikum vor der Tür unterwegs ist. Erst kürzlich wurde unweit des Geschäfts einer Frau die Handtasche geraubt. Der Täter konnte flüchten. Die 63-Jährige: „Man fragt sich schon, ob solche Leute vielleicht auch mal hier reinkommen…?“

Ein anders Gesicht der Südstadt: Die Marienstraße. Quelle: Mahrholz

Seit 2002 wohnt Kathrin (51) in der Südstadt – und hat festgestellt: „In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert. Nicht nur in der Marienstraße, auch in der Sallstraße.“ Die Veränderungen seien nicht positiv gewesen. In den Monaten des Corona-Lockdowns hätten viele Obdachlose abends in Hauseingängen gelegen, so die 51-Jährige. Das sei unangenehm. Sie geht nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus: „Früher ist man nachts von der Party zu Fuß nach Hause gegangen. Das würde ich heute nicht mehr tun.“

