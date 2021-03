Hannover

Auf ihm ruhen die Hoffnungen von Handel und Gastronomie. Der „Hannoversche Weg“ soll die von der Corona-Pandemie so hart getroffenen Branchen aus dem Lockdown führen – ein Modellversuch, der auf sichere Zonen mit Schnelltests und digitaler Kontaktverfolgung setzt. Doch wie realistisch ist ein Start noch vor Ostern angesichts immer weiter steigender Infektionszahlen? Die Landeshauptstadt will sich dazu erst nach Abschluss der am Montag stattfindenden Bund-Länder-Gespräche äußern.

Die grundlegende Idee des Modellversuchs: Innerhalb von Hannover sollen Zonen für Einzelhandelsbetriebe, Hotels, Gastronomie, Kultureinrichtungen und Betriebe mit sonstigen Dienstleistungen eingerichtet werden. In diesen später noch festzulegenden Gebieten könnten Besucher einkaufen, Restaurants oder Museen besuchen – wenn sie vorher einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist und digital in Form einer App bescheinigt wird. Auch die Kundendaten könnten papierlos etwa über die Kontaktverfolgungs-App „Luca“ erfasst werden.

Stadt hält sich noch bedeckt

Die Pläne sind so konkret, dass Akteure aus Region, Stadt, Einzelhandelsverbände und der Hotel-und Gaststättenverband (Dehoga) sich bereits auf ein Eckpunktepapier geeinigt haben. Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft sprach zuletzt von „sehr konstruktiven, lösungsorientierten Gesprächen“, Kirsten Jordan vom Dehoga der Region lobte die „Perspektive“ für Hotellerie und Gastronomie.

Auch die Stadt gab sich optimistisch. „Bis zum 22. März sind wir sprechfähig“, hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) Anfang der vergangenen Woche angekündigt. Ganz so schnell geht es nun doch nicht. Auf NP-Nachfrage heißt es, man werde zunächst die Beschlüsse der Bund-Länder-Gespräche am Montag abwarten. Voraussichtlich erst am Mittwoch könne man mehr sagen, kündigte Stadtsprecher Dennis Dix an. Eine Umsetzung der Pläne losgelöst von einer neuen Verordnung wird es also nicht geben. Der Koalitionsausschuss der niedersächsischen Landesregierung hatte sich am Donnerstag aber schon darauf verständigt, einzelne Kommunen mit einem Modellversuch bei der Öffnung zu unterstützen. Als Starttermin werde der 29. März angepeilt.

Auch das Personal soll getestet werden

Bislang sieht der Modellversuch vor, dass neben Kunden auch das Personal regelmäßig getestet wird. Die Abstriche sollen entweder in Testzentren oder in am Rand der Zone aufgebauten Containern, sogenannten „Hannover-Boxen“, offiziell abgenommen und bestätigt werden. Alternativ geht auch ein Schnelltest bei Ärzten oder in Apotheken. Über das Kontingent der wöchentlichen Bürgertests sollen sie zunächst kostenlos sein, wer sich als Kunde öfter testen lassen möchte, muss die Tests dann wohl selber zahlen. In Geschäften und Restaurants selbst gelten strenge Hygienevorschriften, die Kundenzahl ist abhängig von der Ladenfläche.

Als Modellkommunen haben sich neben Hannover auch Osnabrück, Celle, Wolfsburg, Braunschweig, Vechta, Göttingen und Lüneburg ins Gespräch gebracht.

Von André Pichiri