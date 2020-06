Shisha-Bars vor der Öffnung: Wie viel Infektionsrisiko liegt in der Luft?

Hannover

Mit der Öffnung von Bars und Kneipen bahnt sich in Niedersachsen zum 8. Juni eine weitere Lockerung der Corona-Regeln an. Sofern der Entwurf des neuen Erlasses durchgeht, dürfen dann nicht nur die Zapfhähne wieder laufen. Auch die Wasserpfeifen in Hannovers Shisha-Bars blubbern bald wieder. Wirte und Gäste müssen sich aber an besondere Auflagen halten.

Bei einem großen Corona-Ausbruch in Göttingen mit bereits über 100 Infizierten soll neben mehreren privaten Feiern auch der Besuch einer illegal geöffneten Shisha-Bar eine zentrale Rolle gespielt haben. Was sich dort genau abgespielt ist offiziell weiter unklar. Mehrere Personen sollen jedoch gemeinsam an einer Pfeife geraucht und sich ein Mundstück geteilt haben. Fest steht: Das wird auch ein Tabu bleiben, wenn die Bars wieder öffnen dürfen. Selbst das Rauchen an einer Pfeife mit mehreren Schläuchen ist verboten – pro Shisha nur ein Gast, so die Auflage.

Rauchschwaden als Virus-Überträger?

Aber reicht das aus, um ein Infektionsrisiko zu minimieren? Wie groß ist die Gefahr, dass sich das Coronavirus insbesondere im Innenbereich der Bars auch über die Rauchschwaden verbreiten kann? Laut Bundesamt für Risikobewertung ist davon auszugehen, dass durch das Ausatmen beim Rauchen in ähnlicher Weise Aerosole entstehen wie beim normalen Ausatmen. „Inwieweit Aerosole, die beim Rauchen insbesondere in Innenräumen entstehen, bei der Übertragung von Covid‑19 eine Rolle spielen, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden“, so ein Sprecher auf NP-Nachfrage. „Hier spielen weitere Faktoren wie die Viruslast im Aerosol und dessen Ausbreitungswege, sowie die Stabilität der Viren eine Rolle.“ Für das Rauchen im Freien sei aufgrund des schnellen Verdünnungseffektes durch Luftbewegungen im Vergleich zu Innenräumen jedenfalls von einem geringeren Risiko auszugehen.

Die neue Verordnung tritt erst zum 8. Juni in Kraft. Wenn in vereinzelten Lokalen schon jetzt wieder die Wasserpfeifen blubbern, muss das jedoch keinen Verstoß bedeuten. Wie für alle gastronomischen Betrieben gilt auch hier: Wenn eine „angemessen ausgestattete“ Küche und eine Speisekarte vorhanden sind, wird davon ausgegangen, dass die Speisewirtschaft einen wichtigen Teil des Geschäftsmodells darstellt. Diese Lokale dürfen seit dem 22. Mai Gäste bewirten. „Shisha-Bars, die Speisen anbieten und die weiteren Voraussetzungen erfüllen, dürfen demnach öffnen“, so Regionssprecherin Sonja Wendt.

Noch keine Bußgelder verhängt

Gegen illegal geöffnete Shisha-Bars liegen bei der Region bislang vier Verfahren vor, gegen sonstige Bars und Kneipen weitere 16 Verstöße. Erfasst sind dort bislang aber nur Vorfälle bis zum 20 April. Die Polizeidirektion Hannover geht indes von „einer mittleren zweistelligen Anzahl von Sachverhalten aus“ seit Mitte März aus. Neben illegalen Öffnungen zählen dazu auch Mängel bei der Dokumentation der Gästedaten sowie Verstöße gegen die Hygienevorgaben. Bußgeldbescheide wurden bislang noch nicht erlassen. Laut Region befinden sich alle Vorgänge noch im Anhörungsverfahren. Die Betroffenen haben dabei Gelegenheit, sich zum Vorwurf zu äußern. „Erst dann folgt die letztendliche Prüfung des Sachverhalts und die Entscheidung, ob und in welcher Höhe ein Bußgeld verhängt wird“, so Sprecherin Wendt.

