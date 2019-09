Hannover

Er schlich sich von hinten an und betatschte sein Opfer. Jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen den Mann, der am Sonntag in Limmer gegen eine 26-Jährige sexuell übergriffig wurde.

Passiert war das Ganze an der Wunstorfer Straße, nahe der Einmündung Spangenbergstraße. Alarmiert hatte die 26-Jährige die Polizei selbst gegen 5 Uhr. Sie beschrieb die Tat so: Der Unbekannte hatte sich ihr von hinten genähert und sie unsittlich berührt. Aufgrund ihrer starken Gegenwehr ließ der Mann schließlich von ihr ab und rannte in Richtung der Wunstorfer Straße davon.

Mann folgte der Frau schon länger

Von dem Unbekannten liegt der Polizei bislang nur eine vage Beschreibung vor. Demnach soll es sich um einen mindestens 1,80 Meter bis 1,85 Meter großen, schlanken, südländisch aussehenden Mann gehandelt haben. Gesprochen habe der Täter Deutsch mit Akzent. Das Alter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Während der Tat trug er ein rotes Cappy. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Die Ermittler der Polizei gehen derzeit davon aus, dass der Unbekannte der Frau einige Zeit vor der Tat gefolgt ist. Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden.

Von Simon Polreich