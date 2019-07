Hannover

Die Polizei sucht nach drei unbekannten Mädchen und einem Jungen (alle etwa 12), die am Stichkanal in Limmer von zwei Männern (27, 45) sexuell beleidigt worden sein sollen. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, habe sich der Vorfall am Mittwoch, 26. Juni, gegen 12 Uhr, abgespielt.

Die beiden Männer waren am fraglichen Tag einem Zeugen (24) wegen ihres pöbelnden Verhaltens aufgefallen. Der 24-Jährige will mitbekommen haben, dass die Kinder von dem Duo sexuell beleidigt wurden. Die Mädchen und der Junge seien deshalb so verängstigt gewesen, dass sie den Bereich am Stichkanal Limmer sofort verlassen hätten.

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die 27 und 45 Jahre alten Beschuldigten in unmittelbarer Nähe an. Sie standen erkennbar unter Alkohol. Beide bestritten, die Kinder sexuell beleidigt zu haben.

Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei die betroffenen Kinder und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme. Die Inspektion West ist unter Telefon 05 11/109 39 20 erreichbar.

Von bm