Hannover

Günter Wiegand (84, Name geändert) hat Probleme, die richtigen Begriffe zu finden. Er klimpert mit den Fingern in der Luft. Richterin Britta Schlingmann fragt wie in einem Quiz: „Ein Elektro-Piano?“ Voller Inbrunst sagt der Angeklagte: „Das steht bei ihr immer noch.“ Gemeint ist das Kinderzimmer der längst erwachsenen Enkelin.

Mit den Vorwürfen, denen sich der Großvater stellen muss, hat das nichts zu tun. Er steht wegen sexuellen Missbrauchs seiner Enkelin (heute 20) vor dem Landgericht Hannover. Er soll sich von Dezember 2010 bis November 2014 fünfmal an dem Kind vergangen haben. In zwei Fällen handelte es sich um schweren sexuellen Missbrauch.

Die Fälle drei, vier und fünf sollen sich im Dezember 2011 bis November 2014 zugetragen haben. Viel unbestimmter geht es nicht. Tatort soll das Haus der Großeltern im Norden Hannovers gewesen sein. Bei der ersten vermeintlichen Tat war der Mann 73 Jahre alt.

„Nachfragen sind schwierig“

Der schwerhörige Familienvater sagt entschlossen: „Ich habe so etwas nicht gemacht.“ Auch sein Anwalt Benedikt Stehle aus München weist die nebulösen Vorwürfe zurück. Er sagt aber auch über seinen Mandanten: „Nachfragen sind sehr schwierig. Ich habe Zweifel, ob er alles versteht. Er schweift ab.“

Egal, wie dieses Verfahren ausgeht: Die Familie des Angeklagten ist entzweit. Seit die Vorwürfe vor etwa drei Jahren bekannt geworden sind, herrscht Schweigen. Die Ehefrau und ein Sohn des Angeklagten verfolgen den Prozess. „Wir haben keine Ahnung, was der Auslöser für diese ungeheuerlichen Vorwürfe ist“, sagt der Sohn. Seine Mutter ist fassungslos über die Anschuldigungen gegen ihren Mann.

Vor nicht einmal vier Jahren war noch alles gut. „Zu meinem 80. Geburtstag hat mir meine Enkelin geschrieben. Sie wolle alles dafür tun, dass wir Freunde bleiben. Wir hatten nie Schwierigkeiten“, sagt der Angeklagte.

Die junge Frau sagte am Dienstag vor Gericht aus. Während ihrer Aussage wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zumindest die Ermittlungsbehörden halten ihre Angabe ausreichend für eine Anklage. Allerdings fragt man sich, warum es kein aussagepsychologisches Gutachten gibt.

Von Thomas Nagel