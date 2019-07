Hannover

Lisanne Richter holt die Kreide aus ihrem Katzen-Beutel. Zunächst kratzt sie mit der blauen Farbe über das Pflaster vor dem Volksbad Limmer. Nach nicht einmal fünf Minuten ist sie fertig. „Dich b*ms ich auch noch“ steht dort in großen, bunten Lettern. Das soll kein anzüglicher Spruch an die Badegäste sein, wie der Zusatz „Stoppt Belästigung“ verrät. Richter will damit auf einen Fall von sexueller Anmache, einem sogenannten „ Catcall“, aufmerksam machen. Er soll sich in dieser Form so erst in der vergangenen Woche an diesem Ort ereignet haben.

Ihre Kreide-Kunstwerke lädt sie auf ihrem erst kürzlich gegründeten Instagram-Account „Catcalls of Hannover“ hoch. Der „ Catcall“ vor dem Freibad ist bereits ihr neunter. „Ein Mädel hat mir geschrieben, dass sie von mehreren Typen hier angemacht worden ist“, erzählt sie. Die Männer sollen mit dem Auto an der jungen Frau vorbeigefahren sein, die Fenster runtergekurbelt haben und ihr den besagten Spruch hinterher gerufen haben, der nun mit Kreide vor dem Eingang verewigt ist.

„Ich habe immer geglaubt, dass sowas in Deutschland kaum passiert. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, passiert es doch recht häufig“, sagt Richter. Sie sei bereits als elfjähriges Mädchen einmal anzüglich angesprochen worden. Die heute 22-Jährige, die für ihr Lehramts-Studium aus Osnabrück in die Nordstadt gezogen ist, sei in Hannover ebenfalls blöd angemacht worden. Am Klagesmarkt habe ihr eine Gruppe von jungen Männern zunächst hinterher gepfiffen und sie dann aufgefordert, stehen zu bleiben.

„Kopftuchschlampen“ auf dem Klagesmarkt

Ihren eigenen „ Catcall“ hat Richter am vergangenen Donnerstag auf den Klagesmarkt geschrieben. „Man fühlt sich in diesen Momenten zu einem Objekt reduziert“, erzählt sie. Zudem sei es meist so, dass die Männer in solchen Fällen nicht alleine seien – die Frau schon. „Dann sieht man zu, dass man wegkommt.“ Auch wenn so ein Spruch nicht mit einer körperlichen Belästigung zu vergleichen sei, ist es für Richter ein Eindringen in die Intimsphäre. „Man fühlt sich eklig und man schämt sich.“

Was sind Catcalls? Catcalls sind Belästigungen zumeist sexueller Natur. Sie werden in der Regel gegenüber Frauen geäußert. Dazu gehören etwa sexuell-anzügliche und unhöfliche Kommentare wie zum Beispiel: „Hey Süße, gib mir deine Nummer.“ Aber auch das Hinterherpfeifen, Hupen mit dem Auto oder Gesten können dazu gehören. In einigen Städten haben Aktivisten begonnen, diese Vorfälle zu sammeln und mit Kreide auf die Straße zu schreiben. Begonnen hat die Bewegung 2016 in New York City. Der Account der US-amerikanischen Gruppe hat bereits mehr als 157 000 Follower. In Deutschland gibt es bereits entsprechende Auftritte in München, Berlin, Bremen, Heidelberg – und nun auch in Hannover. Der ist mit seinen 100 Abonnenten aber noch vergleichsweise klein.

Die ersten „ Catcalls“ hat sie auf belebte Plätze geschrieben: jeweils zwei auf dem Klagesmarkt, am Kröpcke, an der Lutherkirche in der Nordstadt und am Hauptbahnhof. Alle Ereignisse sollen sich dort tatsächlich so zugetragen haben. „Als ich am Kröpcke die Kreide ausgepackt habe, war ich schon verunsichert, wie die Leute darauf reagieren“, erzählt Richter. Viele Passanten seien vorbeigegangen, andere hätten mit Richter aber auch diskutiert. Gerade mit einigen Männern hätte sie gute Gespräche geführt, nur einmal sei sie von einer Frau dumm angemacht worden. „Sie meinte, dass sowas doch ständig passiere und deshalb nicht so wichtig sei. Aber genau das ist doch das Problem“, sagt Richter.

Am Klagesmarkt seien zwei muslimischen Frauen auf sie zugekommen. Sie berichteten, dass sie dort schon als „Kopftuchschlampen“ beleidigt worden seien. „Das hat mich besonders schockiert, weil das nicht nur sexuell, sondern auch rassistisch ist. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas in einer weltoffenen Stadt wie Hannover vorkommen könnte“, sagt Richter.

„Ich bin so eine Art Kummerkasten“

Da es in den vergangenen Tagen nicht geregnet hat, sind viele der Kreide-Zeichnungen von Richter noch sichtbar. Und selbst die Straßenreinigung hat die Texte offenbar noch nicht entfernt. Bislang wissen nur wenige, dass Richter dahinter steckt. „Meinem Freund habe ich es erzählt. Er hat mir auch die Kreide geschenkt und findet das gut“, sagt sie.

Künftig hofft sie wie bei den größeren Vorbildern aus New York City und Berlin auf weitere Mitstreiter. Bislang könne sie alle Nachrichten noch bewältigen, das könne sich aber bald ändern. „Es ist wichtig zu zeigen, dass so etwas auch in Hannover passiert und dass das eben nicht normal ist“, erklärt Richter. Ihre Aktion gebe den Opfern eine Stimme, deren Lippen sonst verschlossen blieben. „Ich bin so eine Art Kummerkasten“, sagt Richter.

Doch warum gehen die betroffenen Frauen damit nicht zur Polizei? „Da müsste es möglich sein, den Täter festzuhalten. Doch als Frau ist man in der Minderheit und will einfach weg“, sagt sie. Wenn es dann doch zur Anzeige käme, sei nicht gesichert, dass daraus irgendwas erwächst. Bei ihr könnten die Frauen sich jedoch ihren Frust von der Seele schreiben. „Ich möchte erreichen, dass über Straßenbelästigung diskutiert wird“, sagt sie. Und vielleicht schaffe das ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft, bei Tätern und ihren Begleitern.

So erreichen Sie Catcalls Hannover Neben dem Instagram-Account „ Catcalls of Hannover“ können die Berichte über sexuelle Straßenbelästigung auch an catcallsofhannover@gmx.de geschickt werden.

