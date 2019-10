Hannover

Der 28-Jährige hatte die Frau zunächst mehrfach am Beim berührt. Ihre deutlichen Aufforderungen aufzuhören, ließen den Mann unbeeindruckt. Dies bemerkte ein 18-jähriger, in ziviler Kleidung mitreisender Soldat, den Vorfall und forderte den Mann ebenfalls auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Als auch seine Worte keine Wirkung zeigten, stellte sich der junge Helfer vor die Frau und drängte den Täter zurück, worauf dieser ihm ins Gesicht schlug. Was der Täter jedoch nicht ahnen konnte: Er hatte es mit einem erfahrenen Kampfsportler zu tun, der sich entsprechend zur Wehr setzte und andere Reisende aufforderte, die Polizei zu rufen.

„Im Hauptbahnhof Bremen wurde der Tatverdächtige von der Bundespolizei in Empfang genommen und wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung angezeigt“, so Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizei. Ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab 1,96 Promille.

Nicht wegschauen, sondern Polizei rufen

Die Polizei weist angesichts der gezeigten Zivilcourage darauf hin, bei Straftaten nicht wegzuschauen. Zeugen sollten sich jedoch nicht selbst in Gefahr begeben, sondern in jedem Fall die Polizei alarmieren.

Von api