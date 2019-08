Hannover

Die Polizei tritt bei der Aufklärung der Vergewaltigung einer 38-jährigen Frau in der Calenberger Neustadt auf der Stelle. Nach der Öffentlichkeitsfahndung am Montag ist bei den Ermittlern noch kein einziger Hinweis in dem Fall eingegangen.

In der Nacht zum Sonntag hatte sich ein Unbekannter auf dem Verbindungsweg zwischen der Goethestraße und dem Franz-Mock-Weg an der Hannoveranerin vergangen. Zuvor waren dem Opfer gegen 0.45 Uhr an der Haltestelle am Goetheplatz zwei Männer aufgefallen. Einer sprach die 38-Jährige an, forderte Sex von ihr, was sie ablehnte. Möglicherweise ist einer der beiden ihr in den Verbindungsweg gefolgt.

Keine dringenden Haftgründe

Die Polizei nahm später in der Nähe des Tatorts zwei Männer fest. Wie Polizeisprecherin Isabel Christian am Dienstag auf NP-Anfrage mitteilte, wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt, weil keine dringenden Haftgründe vorlagen. „Es werden weiter Tatzusammenhänge geprüft“, so Christian. Parallel werden die Ermittlungen auch in alle anderen Richtungen fortgesetzt.

Wer Hinweise in dem Fall geben kann, sollte sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon 05 11/109 55 55 melden.

Von bm