Service-Center Schützenplatz: Stadt Hannover muss kräftig nachzahlen

Hannover

Die Stadt Hannover muss kräftig nachzahlen für ihr neues Service-Center am Schützenplatz. Zwei Millionen Euro extra soll diese nachträglich an den Bauherren überweisen, die städtische Immobiliengesellschaft Hanova. Außerdem steigt die Jahresmiete für das im Februar 2019 eröffnete Gebäude um gut 400.000 Euro auf dann 4,3 Millionen Euro. Das geht aus einem vertraulichen Papier hervor, dem die Politik demnächst im Bauausschuss ihre Zustimmung geben soll.

Grund sind vor allem nachträgliche Wünsche, die der Stadt offenbar erst nach Abschluss des Vertrages mit der Hanova einfielen. Nachzahlen muss sie unter anderem für die Ausstattung der Kantine, für Sicherheitstechnik im Tresorraum, den Einbau einer Rohrpostanlage, ein elektrisch betriebenes Rollregallager für Akten, WLAN sowie Sicherheitstechnik im Tresorraum. Nicht geplant waren ursprünglich außerdem 70 Verbindungstüren zwischen den Büros der städtischen Mitarbeiter. Zudem baute die Hanova 20 Ladepunkte für E-Autos. Vorgesehen waren eigentlich nur zwei.

Insgesamt elf Millionen Euro Miete extra

Nach langen Verhandlungen haben sich die Stadt und die Hanova nun auf eine finale Anpassung des Mietvertrages für das Gebäude geeinigt, in dem die Verwaltung auch 3900 Quadratmeter Fläche mehr bezogen hat als zu Beginn vereinbart. Die Gesamtkosten des für 30 Jahre vereinbarten Vertrages steigen durch die Nachbesserungen um rund elf Millionen Euro. Die Hanova investierte insgesamt 80 Millionen Euro in die Errichtung des Service-Centers am Schützenplatz.

Für Hanova-Chef Karsten Klaus sind die nachträglichen Anpassungen „ein ganz normaler Vorgang“. Bei dem nun vorliegenden Vertrag handele es sich „sozusagen um die Endabrechnung“. Den ersten Mietvertrag habe man zu einem Zeitpunkt geschlossen, als der Bau des Gebäudes noch gar nicht begonnen hatte. Danach hätten sich noch „ein paar Änderungswünsche“ ergeben.

Hanova: Alle Wünsche bereits umgesetzt

Dabei habe es sich „nicht nur um Sonderwünsche“ der Stadt gehandelt. Die Notwendigkeit für einige Änderungen habe sich auch aus der Baugenehmigung ergeben, erklärt Klaus. Diese seien auch schon allesamt umgesetzt worden. Von den im finalen Mietvertrag genannten Punkten müsse „nichts mehr ein- oder umgebaut werden“, versichert er.

In dem Service-Center am Schützenplatz, auch Technisches Rathaus genannt, hat die Stadt rund 600 Mitarbeiter verschiedener Abteilungen untergebracht. Darin untergekommen sind unter anderem die Kfz-Zulassungsstelle, das Standesamt und die Ausländerbehörde.

Lange Wege, fehlende Bäume: Kritik am Neubau schon 2019

Für die Bürger sollte mit dem Bezug der neuen Immobilie vieles einfacher werden. Allerdings hatten viele Kunden Probleme, sich in dem 200 Meter langen Gebäudekomplex mit seinen ausgedehnten Fluren und Gängen zurechtzufinden. Die Stadt besserte daraufhin bei der Beschilderung nach. Auch Beschäftigte beklagten sich über lange Wege, die sie in dem Neubau zurücklegen mussten. Wie der Gesamtpersonalrat der Stadt berichtete, kam es auch vor, dass Kunden eine Nummer für die Kfz-Zulassungsstelle zogen, obwohl sie zur Ausländerbehörde wollten.

Für Verärgerung bei der Politik hatte zudem gesorgt, dass auf den Plänen, die im Rat abgestimmt wurden, mehrere Bäume zu sehen waren, die in der Realität jedoch nie gepflanzt wurden. Die Hanova begründete das mit den vielen Leitungen, die im Boden vor dem Gebäude verlegt seien. Nach deutlicher Kritik stellte das Unternehmen immerhin ein paar Kübel auf, um für etwas Grün vor dem Gebäude zu sorgen.

Von Christian Bohnenkamp