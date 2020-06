Hannover

Deutschland gibt einen aus, oder anders gesagt: Nach der „Bazooka“ und dem „Wumms“ kommt jetzt die „ganz große Gießkanne“. So jedenfalls die Einschätzung aus dem Institut für Wirtschaftsforschung zur Absenkung der Mehrwertsteuer, die den Menschen wieder Lust aufs Einkaufen machen soll, Pandemie hin oder her.

Nun hat die Gießkanne anders als in der Botanik bei Ökonomen nicht den allerbesten Ruf. Sie steht im Verdacht, vielen unterschiedslos ein bisschen zu geben anstatt zu schauen, wen denn gerade überhaupt nach Unterstützung dürstet, um im Bild zu bleiben. So stellt sich vermutlich zu Recht die Frage, ob etwa der Online-Handel aktuell Geschenke vom Staat braucht – oder ob nicht doch eher der stationäre Einzelhandel deutlich mehr Hilfe benötigt. Ganz abgesehen davon, ob es überhaupt einen Unterschied macht, wenn eine Jeans nicht mehr 85 Euro, sondern 82,86 Euro kostet. Die Ersparnis, selbst wenn sie vollständig an den Kunden weitergegeben wird, liegt jedenfalls im Bereich gängiger Rabatte – viele Preise schwanken ständig.

Anzeige

Die Befristung bis zum Jahresende zeugt zudem vom Wunschdenken, das Coronavirus sei bis dahin im Griff. Vielleicht wird im Winter das Gegenteil der Fall sein – und das Auslaufen des Steuerrabatts für neue Diskussionen sorgen.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie dazu auch

Von Fabian Mast