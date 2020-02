Seniorin (77) in der Oststadt bestohlen: Vier Trickdiebe festgenommen

Hannover

Gegen 18 Uhr klingelte die Bande in der Bödekerstraße ( Oststadt) an der Wohnungstür der Seniorin und lockte sie unter einem Vorwand vor das Mehrfamilienhaus. Dort verwickelte eine mutmaßliche Täterin die ahnungslose 77-Jährige in ein längeres Gespräch. Diese Zeit nutzen die anderen Bandenmitglieder, um in die offenstehende Wohnung zu gelangen und mehrere Wertgegenstände, unter anderem Schmuck, sowie Bargeld zu stehlen.

Eine bekannte Masche, die in diesem Fall aber durch einen glücklichen Zufall aufflog. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit die Szene vor dem Haus beobachtete wurde misstrauisch und schaltete sich ein. Daraufhin brach die Trickdiebin das Gespräch mit der Seniorin abrupt ab und machte sich zügig davon. Der Polizist alarmierte seine Kollegen und nahm die Verfolgung auf.

Verdächtige hatten die Beute bei sich

Kurz darauf stellten die hinzugerufenen Beamten vier Trickdiebe in der Nähe des Tatorts. „Bei ihnen wurden Schmuck und Bargeld gefunden“, so Polizeisprecher Martin Richter. Alle vier müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Von André Pichiri