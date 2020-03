Vier Corona-Fälle im Eilenriedestift – „Wir kämpfen um unsere 450 Bewohner“

Hannover

In Hannover gibt ebenfalls Fälle von Corona-Infizierten in einer Einrichtung der Altenpflege. Betroffen ist das Eilenriedestift im Heideviertel. Dort seien bereits vier Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden, sagt Stiftsdirektorin Susanne Hartsuiker. Sie fühlt sich mit ihren Mitarbeitern im Stich gelassen: „Wir kämpfen verzweifelt um unsere 450 Bewohner“, sagt sie.

Die Bewohner der Seniorenresidenz seien im Schnitt 87 Jahre alt. Schon vor mehr als zwei Wochen griff das Eilenriedestift daher zu besonders harten Maßnahmen und beschloss ein Besuchsverbot. Um sich selbst zu schützen, müssen die Bewohner seitdem in ihren Appartements bleiben. „Gerade für die, die dort alleine leben, ist das besonders schwer“, sagt Hartsuiker.

Den Pflegern geht die Schutzkleidung aus

Dennoch sei es nicht gelungen, das Virus außerhalb des Eilenriedestifts zu halten. Vier Bewohner sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Zwei Bewohner – beide älter als 90 Jahre – überlebten die Lungenkrankheit und sind inzwischen wieder genesen. „Bei ihnen war der Verlauf zum Glück sehr mild“, sagt Hartsuiker. Ein Ehepaar werde derzeit im Krankenhaus behandelt – der Zustand des Mannes „sei dramatisch“.

Das Pflegepersonal schiebt einen Bewohner im Rollstuhl durch das Haus. Quelle: Dröse

Sie klagt darüber, dass sie ihre Bewohner nicht eher hätte testen können. Bei einigen Bewohner habe man recht früh Grippe-Symptome erkannt. Als das Stift um Tests bat, lehnten die Hausärzte ab, da die betroffene Senioren vorab keinen Kontakt mit Infizierten hatten. Erst zehn Tage später seien sie getestet worden – positiv. „Bis dahin haben sie das Virus womöglich weiter getragen, obwohl sie schon in ihren Appartements isoliert waren“, sagt Hartsuiker. Sie befürchtet, dass einer ihrer 300 Pfleger unerkannt Überträger war und selbst nichts von einer Infektion mit dem Virus gemerkt hat.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

„Uns wird gesagt, dass wir die Infektionsketten im Blick halten sollen“, sagt Hartsuike, „das geht aber nicht, wenn wir nicht rechtzeitig testen können.“ Zudem fehle es den Mitarbeitern an Schutzausrüstungen wie Mundschutz nach ffp2-Standard, Anzüge oder Handschuhe. „Unsere Pfleger können sich nicht ausreichend schützen und so leicht zum Überträger werden“, ärgert sich Hartsuiker.

„Wir können nicht mehr“

Die Direktorin lobt ihre Angestellten: Sie machten in der Corona-Krise einen hervorragenden Job, arbeiteten bis an ihre Grenzen. „Wir können nicht mehr“, warnt Hartsuiker. Inzwischen müssten selbst die Mitarbeiter aus der Verwaltung mithelfen, das Essen auf die Zimmer zu bringen oder die Wäsche zu waschen. „Ich höre immer wieder: Das Gesundheitssystem in Deutschland ist so gut. Ich sehe was anderes“, sagt Hartsuiker.

Die Mitarbeiter im Eilenriedestift fühlen sich von Politik und Gesundheitssystem im Stich gelassen. Quelle: Dröse

Das normale Leben in der Einrichtung hat das Virus auf den Kopf gestellt. Die Bewohner müssten den gesamten Tag in ihren oft nur 25 bis 30 Quadratmeter großen Appartements bleiben. „Einige neigen in dieser Isolation zu Depressionen“, sagt Hartsuiker. Gerade demente Senioren würden nicht verstehen, warum sie ihre Verwandten nicht mehr zu Besuch kämen oder die gemeinsamen Aktionen ausfielen. „Wir werden mit diesen Problemen komplett alleine gelassen“, sagt Hartsuiker.

Manchmal gebe es Hoffnung: Wenn etwa die Leibniz-Universitäten 300 Tabletts spendet, damit den Bewohnern das Essen überhaupt auf die Zimmer gebracht werden kann. Oder wenn eine Musikgruppe vorbeikommt und von Haus zu Haus geht, um den Senioren auf den Balkonen ein kleines Konzert zu geben. „Wir versuchen unseren Bewohner das Leben irgendwie zu erleichtern. Doch diese Tage gerade sind sehr, sehr lang“, sagt Hartsuiker.

Von Sascha Priesemann