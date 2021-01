Hannover

Für eine Welle der Empörung hat die Organisation der Corona-Impfungen vor allem bei Senioren gesorgt. Reihenweise sind Anrufer nicht durchgekommen, die Internetseite zur Terminanmeldung sei ständig abgestürzt. Deutliche Kritik kommt jetzt auch vom Landesseniorenrat. „Das ist ganz, ganz schlecht gelaufen“, sagt Vorsitzende Ilka Dirnberger. Was sie besonders ärgert: „Wir haben es kommen sehen und frühzeitig davor gewarnt. Aber eine Impfstrategie ist immer noch nicht zu erkennen.“

Frauen und Männer in Niedersachsen, die 80 Jahre und älter sind, können seit Donnerstagmorgen per Telefon oder im Internet einen Impftermin anfragen. Allerdings waren die meisten freien Termine schnell vergriffen. Am Donnerstag waren es 13.000, Freitag laut einem Ministeriumssprecher 11.000. Die Nachfrage war aber deutlich höher: Allein am ersten Tag gab es knapp 9 Millionen Anrufversuche bei der Impf-Hotline und im Schnitt 1,4 Millionen Zugriffe pro Stunde auf das Online-Portal.

„Massenandrang hätte vermieden werden können“

Bei den vielen Menschen, die an dem Prozedere scheiterten, war Verzweiflung und Wut groß. „Am Donnerstag habe ich es sechseinhalb Stunden probiert, heute das erste Mal bereits vor 8 Uhr morgens angerufen – und bin bis jetzt noch nicht durchgekommen“, sagt Paul Richard Pforte (81) aus Hannover am Freitagabend der NP. „Es ist unglaublich, was sich das Sozialministerium da erlaubt“, sagt der Rentner. Er selbst kapsele sich ab, halte sich an alle auferlegten Corona-Vorgaben. „Da erwarte ich, dass auch Ministerin Reimann und ihr Team ihren Job machen.“ Leid tun ihm nur die Mitarbeiter, die an der Hotline die Anrufe entgegennehmen müssen. „Die bekommen den ganzen Frust ab.“

Dabei hätte man den Massenandrang und den damit verbundenen Frust vermeiden können, findet Seniorenvertreterin Ilka Dirnberger. Auch bei ihr klingelt in einer Tour das Telefon. „Es brodelt!“, sagt sie.

Fragebogen und Fahrdienste statt Frustration

„Die Landesregierung hatte Monate Vorlauf, um die betroffenen Senioren über die Einwohnermeldeämter zu kontaktieren.“ Organisatorische Fragen, etwa ob der Betroffene mobil ist, ob er sich beim Hausarzt impfen lassen will, hätte man über einen Fragebogen klären können und über die Hilfsverbände Fahrdienste organisieren können. Auch der Seniorenrat und seine Untergruppen hatten dem Land ihre Hilfe angeboten. Stattdessen ließ man alles auf sich zukommen. „Im Ergebnis wird dann einem gehbehinderten Senioren aus Northeim ein Termin in einem Göttinger Impfzentrum angeboten, weil bei ihm nichts mehr frei ist. Das ist völlig falsch gelaufen.“

Nicht nur Frustration, sondern auch Angst schüre man damit bei den Betroffenen. „Viele Senioren glauben, dass sie es aus eigener Kraft nicht schaffen, einen Impftermin zu bekommen und fürchten nun um ihre Gesundheit. Um sie muss man sich unbedingt mehr kümmern.“

Dirnberger fordert nun, dass die Landesregierung aus diesen Fehlern lernt, die Impfstrategie wechselt und auf die Senioren zugeht. „Man sollte auch den 80-Jährigen gemeinsam mit seiner 70-jährigen Frau impfen und wenn möglich auch gleich die pflegenden Familienangehörigen. Damit zu warten, macht doch keinen Sinn“, sagt sie. Der Landesseniorenrat stehe auf jeden Fall weiterhin bereit, zu helfen wo er kann. „Es geht ja schließlich um Menschenleben.“

Von Simon Polreich