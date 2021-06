Hannover

Bahn gegen Führerschein – die Tauschaktion der Region Hannover für Rentner entwickelt sich zu einem Erfolg. Seit dem Beginn der Aktion im April haben 616 Männer und Frauen ihren Führerschein auf Dauer abgegeben. Im Gegenzug können sie jetzt ein Jahr kostenlos mit der Seniorennetzkarte im Bereich des Großraum Verkehr Hannover (GVH) unterwegs sein.

Nach Angaben von Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz sind unter den 616 Senioren 440 Neukunden sowie 176 Männer und Frauen, die wieder ein Abo abgeschlossen haben. „Fast alle sind über 70 Jahre alt“, so Franz. Mitmachen kann, wer die Nutzungsbedingungen für die Seniorennetzkarte erfüllt – also mindestens 60 Jahre alt ist und entweder eine Altersrente oder eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht oder wer sich in der Freizeitphase einer Altersteilzeit befindet.

Pilotprojekt läuft bis November 2022 – Umtausch in der City

Bei Senioren aus der Stadt ist das Angebot am beliebtesten, 441 wohnen in Hannover, 175 im Umland. Und: Bei Frauen kommt das Angebot besonders gut an, 485 weibliche und 131 männliche Rentner haben sich gemeldet, so Ulf-Birger Franz. Ziel der Aktion ist es unter anderem, Neukunden dauerhaft an den GVH zu binden. Insgesamt sei die Resonanz sehr erfreulich. Die Seniorennetzkarte bietet der GVH seit dem 1. Januar an.

Die Aktion läuft als Pilotprojekt für zwei Jahre, letztmöglicher Tauschtermin ist der 10. November 2022. Wer ebenfalls tauschen möchte, muss in das Kundenzentrum des GVH am Platz der Weltausstellung in Hannover. Mitzubringen sind der Führerschein, eine Verzichtserklärung auf die Fahrerlaubnis, ein Rentenbescheid oder der Bescheid einer Versorgungskasse (für Altersteilzeitler ein entsprechender Nachweis des Arbeitgebers) sowie der Bestellschein für das Abonnement der Netzkarte erforderlich. Verzichtserklärung und Bestellschein können auch auf der Internetseite www.gvh.de im Vorfeld herunterladen und ausgefüllt werden.

Von Andreas Voigt