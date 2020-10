Hannover

Gas und Bremse verwechselt und in eine Hauswand gekracht? Solche Unfälle mit Senioren am Steuer sind zwar spektakulär, allerdings auch selten. Dass das Fahrkönnen im hohen Alter nicht besser wird, gilt allerdings als unstrittig. Einer der Gründe, warum die Region Hannover jetzt ein neues Programm auflegt. Senioren, die dauerhaft ihren Führerschein abgeben, sollen zwölf Monate kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen. Das hat die Politik am Dienstag im Verkehrsausschuss beschlossen.

Rentner und Ruheständler sollen nach einer Beratung ihre Fahrerlaubnis im Kundenzentrum des Großraumverkehrs Hannover (GVH) abgeben. Im Gegenzug bekommen sie für zwölf Monate die neue Seniorennetzkarte für alle drei Zonen im GVH ausgehändigt.

Ein Versuch für zunächst zwei Jahre

Das Angebot ist zunächst als Pilotprojekt für einen Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen. Losgehen soll es zeitgleich mit dem Start der Seniorennetzkarte am 1. Januar 2021. Die Region geht davon aus, dass rund 3000 Senioren jährlich an dem Programm teilnehmen und die im Monat 30 Euro teure Seniorennetzkarte kostenlos nutzen werden.

Die Verwaltung wollte den Senioren eigentlich nur für drei Monate kostenlosen Nahverkehr als Gegenleistung für den Verzicht auf den Führerschein anbieten. In der Politik stieß das auf Unverständnis. Sie hatte im September 2019 sogar beschlossen, dass das Angebot für zwei Jahre gelten soll.

Zwölf Monate kostenlos sind ein Kompromiss

„Für drei Monate kann man sich das auch sparen. Das haben wir anders gefordert“, kritisierte Frank Straßburger, Verkehrsexperte der SPD. Für ihn sind zwölf Monate „ein Kompromiss“. Einer, dem auch die anderen Parteien zustimmten. Die „Hannoveraner“ allerdings hätten sich gewünscht, dass nicht nur Senioren in den Genuss des Angebotes kommen, sondern alle Personen, die freiwillig auf den Führerschein verzichten.

Hintergrund des Versuchs sind nicht nur Sicherheitsaspekte. Dass sowohl die Zahl der Fahrzeuge sowie der gefahrenen Kilometer in der Vergangenheit zugenommen hat, liegt auch daran, dass immer mehr Senioren länger Auto fahren. Das Projekt soll deshalb auch ein Beitrag zur Verkehrswende sein. Die Politik möchte, dass Senioren merken, dass sie auch ohne Auto mobil bleiben können und hofft, dass diese nach den Kostenlos-Monaten dauerhaft die neue Seniorennetzkarte nutzen. Das Angebot soll dafür einen Anreiz bieten.

Von Christian Bohnenkamp