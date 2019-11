Hannover

Laut Polizei war der Senior gegen 20.20 Uhr auf dem Bahnsteig unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache ins Taumeln kam. Dabei stürzte der Mann, geriet mit seinem rechten Arm zwischen eine anfahrende Stadtbahn der Linie 5 (Richtung Anderten) und den Bahnsteig.

Das hilflose Opfer wurde noch circa 30 mitgeschleift, ehe es hinter der ausfahrenden Bahn in ein Gleisbett fiel. „Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Senior vor Ort“, so Polizeisprecher Philipp Hasse. Mit schweren Verletzungen am rechten Arm brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik.

Von api