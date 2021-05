Hannover

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Sonntagmittag einen Unfall am Radweg an der Leine beobachtet haben. Dort stürzten zwei Radfahrer, einer verletzte sich dabei leicht, der zweite blieb unverletzt. Auch ein dritter Radfahrer, der am Unfall beteiligt sein soll, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Laut Polizei Hannover ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr. Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Hannover fuhr auf dem Rad- und Fußweg südlich entlang der Leine von Ahlem in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Leinaustraße (Linden-Nord) wollte er einen vor ihm fahrenden Radfahrer überholen. Als dieser jedoch unvermittelt nach links ausscherte, zwang er den 53-Jährigen zu einem Ausweichmanöver, das mit einem Sturz des Überholenden endete. Er blieb dabei unverletzt, ein ihm entgegenkommender 79-Jähriger auf einem Trekkingrad stürzte jedoch ebenfalls und erlitt dabei leichte Verletzungen. Den Schaden an den Rädern beziffert die Polizei auf 200 Euro.

Beteiligter Radfahrer soll sich bei der Polizei melden

„Der dritte Radfahrer – er wird als etwa 60 Jahre alter Mann beschrieben – bemerkte den Unfall zwar, setzte seine Fahrt jedoch fort und konnte bisher nicht ermittelt und befragt werden“, so Polizeisprecher Martin Richter. Der Verkehrsunfalldienst sucht nun Personen, die den Hergang beobachtet haben und Hinweise dazu geben können. Neben unbeteiligten Zeugen wird auch der überholte Mann gebeten, sich unter Telefon 0511/1091888 zu melden.

Von api